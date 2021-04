Harvey Goldsmith Auction propose des lots rares de Dylan, Clapton et Springsteen

Le célèbre promoteur de musique, producteur et philanthrope Harvey Goldsmith CBE offrira une collection de souvenirs et de souvenirs remarquables de sa collection personnelle aux enchères à Bonhams à Londres le 5 mai. Bruce Springsteen, David Bowie, Bob Dylan, Eric Clapton, Led Zeppelin, et plein d’autres.

Un photocall, en présence de Goldsmith, aura lieu le 28 avril dans les locaux des commissaires-priseurs au 101 New Bond Street à Londres. La collection comprend 41 lots, qui seront offerts dans le cadre de la vente Bonhams Entertainment Memorabilia dans la salle de vente de Knightsbridge. Les estimations de leurs valeurs respectives vont de 200 £ à 10 000 £.

Le top lot de la vente est une Les Paul Gold Top Guitar signée par de nombreuses stars du monde entier au concert du 30e anniversaire de Dylan en 1992. Le concert a eu lieu après qu’il a appelé Goldsmith pour obtenir son aide dans l’obtention de superstars telles que George Harrison, Clapton, Johnny Cash, Willie Nelson, Chrissie Hynde, Tom Petty, Neil Young, et Stevie Wonder. L’estimation sur la guitare, signée par beaucoup de ces artistes et par Dylan lui-même, est placée entre 10 000 et 15 000 £.

Une lettre de Bruce

D’autres lots très souhaitables incluent une lettre manuscrite et une set list 2008 de Springsteen à un fan, y compris les mots «Harvey a dit que vous êtes un fan de longue date… allez dans les coulisses et dites bonjour, j’espère vous y voir. Meilleur, Bruce Springsteen. Il présente un motif de guitare dessiné à la main. L’estimation est de 3 000 £ à 5 000 £).

Il y a aussi une affiche de portrait signée de Bowie, avec une estimation de prix de 2000 £ à 3000 £), offerte par lui à Harvey Goldsmith en cadeau, après que l’entrepreneur ait produit sa tournée Serious Moonlight en 1983.

Une affiche souvenir pour le concert hommage Ahmet Ertegun de 2007 qui a présenté la réunion de Led Zeppelin est estimée à 2000-3000 £. L’édition limitée personnalisée de Clapton signée Fender Stratocaster est à 2 000-3 000 £ dans la vente; il a un corps à double pan coupé en finition noire avec une plaque à gratter blanche, et est signé à Goldsmith par Clapton.

Souvenirs de Live Aid

Également aux enchères, une veste de tournée de style baseball pour un autre des triomphes de carrière de Goldsmith, Live Aid, personnalisée pour lui et estimée à 400-600 £. Une partie du produit de ce souvenir et d’autres souvenirs Live Aid sera reversée au Band Aid Trust.

«C’est un grand privilège d’offrir une sélection de souvenirs signés que Harvey a rassemblés tout au long de sa carrière», déclare la directrice du département des souvenirs de divertissement de Bonhams, Katherine Schofield. «Au fond, Harvey est un amoureux de la musique, et les relations privilégiées qu’il a nouées avec les plus grands musiciens de notre temps témoignent de sa passion et de son respect pour l’art et la performance en direct.

«Il a gardé et chéri ces objets signés, affiches et autres souvenirs, souvent donnés directement par l’artiste, et espère qu’ils donneront autant de plaisir aux autres qu’ils l’ont fait pour lui.

En savoir plus sur la vente aux enchères de souvenirs Harvey Goldsmith.