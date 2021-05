Harvey Mason Jr. est nommé président et chef de la direction de la Recording Academy

Quelque 16 mois après être devenu président et chef de la direction par intérim de la Recording Academy à la suite du départ brusque – et très médiatisé – de Deborah Dugan, Harvey Mason Jr. est sur le point d’assumer les rôles de manière permanente.

La Recording Academy a récemment annoncé que son conseil d’administration avait nommé Harvey Mason Jr. président et chef de la direction, bien que le changement n’entrera officiellement en vigueur que le mardi 1er juin.

De plus, Mason Jr., âgé de 52 ans, qui a travaillé avec des artistes tels que Beyoncé, Justin Timberlake et Britney Spears, quitte ses fonctions de président (un poste qu’il occupe depuis juin 2019). Il convient également de noter que le natif de Boston avait été président et chef de la direction «sur une base intérimaire non rémunérée», selon le communiqué de l’organisateur des Grammys.

En ce qui concerne le processus de sélection qui a eu lieu pendant plus d’un an avant que Mason Jr. ne soit officiellement nommé président et chef de la direction de la Recording Academy, «un comité de recherche du conseil d’administration de l’Académie a travaillé avec une société de recherche de premier plan et a examiné de nombreux candidats pour la position », relaie le texte.

Cependant, «le comité et le conseil dans son ensemble ont conclu qu’aucun candidat ne correspondait à la combinaison de compétences et d’expérience de Mason.» S’appuyant sur ce point, Mason Jr. – qui a produit de la musique pour des films tels que Dreamgirls, Sparkle et Pitch Perfect – «prendra les mesures appropriées pour éviter tout conflit d’intérêts avec son entreprise, Harvey Mason Media», selon la Recording Academy .

Abordant le développement dans un communiqué, Harvey Mason Jr. a déclaré en partie: «Je suis honoré d’avoir été nommé pour continuer à diriger la Recording Academy dans notre voyage de transformation.

«Bien que je ne m’attendais pas au départ à occuper ce poste, je reste profondément investi dans le succès de l’organisation et je suis motivé pour nous aider à réaliser nos plus grandes ambitions. Je servirai humblement avec un engagement inébranlable à bâtir une Académie plus inclusive, réactive et pertinente. »

La conclusion la plus importante des remarques de Mason Jr. est peut-être l’engagement clair à poursuivre le «voyage transformateur» de la Recording Academy. Comme mentionné initialement, Deborah Dugan a été placée en congé administratif à peine 10 jours avant le début des Grammys 2020, et elle a procédé à la levée de toutes sortes d’allégations choquantes (impliquant une prétendue corruption dans le processus de vote, une inconduite sexuelle, etc.) ainsi qu’un procès.

Taylor Swift, Beyoncé et d’autres ont ensuite boycotté les Grammys 2020, avant de revenir à la cérémonie de remise des prix en 2021, à la suite de changements de grande envergure, notamment l’embauche d’un «directeur de la diversité», la suppression du mot «urbain» des catégories de prix, des licenciements importants et le changement de nom de la catégorie des prix «musique du monde» pour éviter les «connotations de colonialisme».

Mais alors que ces créateurs mettaient fin à leurs querelles avec la Recording Academy, des conflits avec d’autres artistes sont apparus. Halsey a pris pour cible les Grammys après avoir reçu aucune nomination malgré le succès commercial de son effort Manic – tout comme The Weeknd, pour des raisons similaires, bien que l’artiste «After Hours» ait doublé son boycott de la remise des prix annuelle.

Apparemment en réponse à ces dernières critiques, la Recording Academy a annoncé ce mois-ci qu’elle éliminerait les comités d’examen des candidatures (surnommés «comités secrets» par certains), ou des collections de 15 à 30 «pairs musicaux hautement qualifiés qui ont représenté et voté au sein de leurs communautés de genre. »Pour choisir« la sélection finale des nominés ».

Mais il reste à voir si ces changements et d’autres suffiront à inverser la baisse à deux chiffres de l’audience et des cotes d’écoute que les Grammys 2021 (ainsi que d’autres récompenses) ont subies. Les Grammys 2022, pour leur part, devraient avoir lieu le 31 janvier, dans ce qui sera la deuxième fois que l’événement de 62 ans aura lieu un lundi.