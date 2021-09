Harvey Nichols lance un concept de revente de vêtements pour enfants

« Donner des articles que vous aimez déjà prolonge considérablement la durée de vie des vêtements pour enfants. » : Laura Roso Vidrequin. // Harvey Nichols s’associe à Kids O’Clock pour son nouveau concept de revente // Les clients qui font un don recevront un bon de 20 £ à dépenser sur n’importe quel article sur le plancher de vêtements pour enfants

Harvey Nichols s’est associé à Kids O’Clock pour lancer une destination de dépôt de vêtements pour enfants, en l’honneur du nouveau plancher de vêtements pour enfants de Harvey Nichols.

Le concept de revente permettra aux clients de déposer les vêtements d’occasion de leurs enfants à la destination de dépôt en magasin.

À partir de là, les articles seront récupérés dans le magasin et revendus à l’échelle internationale via le site Web Kids O’Clock.

En récompense du don d’articles, les clients recevront un bon de 20 £ à dépenser sur n’importe quel article sur le sol Harvey Nichols Childrenswear.

La fondatrice de Kids O’Clock, Laura Roso Vidrequin, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer notre premier partenariat en magasin avec un détaillant de luxe de premier plan comme Harvey Nichols. Le concept permet à quiconque de devenir un donateur ou un acheteur pré-aimé d’une manière très organique et facile.

« Le don d’articles déjà aimés prolonge considérablement la durée de vie des vêtements pour enfants et offre aux consommateurs un moyen dynamique de faire leur part pour l’environnement tout en leur laissant la connotation positive attachée à l’achat de quelque chose de nouveau lors de leurs achats.

« Nous voulons que plus de gens voient qu’ils peuvent acheter moins, acheter mieux, faire un don et acheter aussi des objets pré-aimés – tout cela fait partie du même cycle et nous espérons que ce partenariat contribuera à sensibiliser le public aux articles de revente, permettant à plus de personnes de rejoindre la révolution.”

Laura Larbalestier, directrice de la mode chez Harvey Nichols, a ajouté : « Suite au récent lancement de notre département vêtements pour enfants, nous sommes ravis de nous associer à Kids O’Clock. Ce nouveau service innovant offre à nos clients une solution durable pour les vêtements pour enfants pré-aimés qui ferme le cercle de la mode. Non seulement cela prolonge la durée de vie des articles qui sont cultivés trop rapidement, mais un pourcentage des recettes est reversé à des œuvres caritatives et toute personne faisant don d’un sac de vêtements recevra un bon de vêtements pour enfants à dépenser en magasin.

Le dépôt Kids O’Clock est maintenant ouvert dans le département des vêtements pour enfants du Harvey Nichols Knightsbridge.

