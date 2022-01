Le détaillant s’est concentré sur le contrôle de ses coûts et de sa trésorerie au cours de la période et a investi dans l’informatique et sa boutique en ligne pour aider à augmenter les ventes en ligne. // Les pertes après impôts chez Harvey Nichols se sont élargies de 149% à 38,6 millions de livres sterling au cours de l’année jusqu’au 27 mars 2021 // Le détaillant basé à Londres a déclaré qu’il s’attendait à respecter ses exigences en matière de covenant bancaire

Harvey Nichols a obtenu un financement de 66 millions de livres sterling après que les pertes annuelles ont plus que doublé alors qu’il était aux prises avec les restrictions de Covid dans un contexte d’augmentation des cas et d’un manque de tourisme international.

Le détaillant de grands magasins de luxe a été contraint de fermer ses magasins pendant près de huit mois au cours de l’année jusqu’au 27 mars et a enregistré des ventes totales de 121 millions de livres sterling au cours de la période, contre 222 millions de livres avant la pandémie.

Les pertes, quant à elles, sont passées de 15,5 millions de livres sterling à 38,6 millions de livres sterling à la suite des restrictions et de l’incertitude actuelles de Covid en décembre.

Le détaillant basé à Londres a déclaré qu’il s’attendait à respecter ses exigences en matière de covenant bancaire, bien qu’il y ait « une incertitude persistante concernant l’impact de Covid sur l’entreprise ». Il a ajouté que M. Poon était un propriétaire « de soutien » et que la société était « bien financée ».

Le directeur général Manju Malhotra a déclaré que la société s’était concentrée sur le contrôle de ses coûts et de ses flux de trésorerie au cours de la période et avait investi dans l’informatique et sa boutique en ligne pour aider à augmenter les ventes en ligne. La société a également ajouté de nouvelles catégories, avec l’ajout récent de vêtements pour enfants.

Et l’investissement dans la technologie se poursuit avec un nouveau programme de récompenses client dont le lancement est prévu fin janvier, tandis qu’une application transactionnelle devrait également être prochainement prévue.

Malhotra a déclaré : « Comme la plupart des détaillants, le groupe a été considérablement touché par la pandémie de Covid-19, les magasins physiques étant fermés en raison des fermetures imposées par le gouvernement pendant une grande partie de la période, couplées à une forte réduction des arrivées de touristes en raison des restrictions de voyage. Au cours de la période considérée, nos magasins ont été fermés pendant près de huit mois sur douze. Et si les performances en ligne sont restées solides, elles n’ont pas suffi à compenser l’impact de la fermeture des magasins physiques et la baisse de fréquentation des centres-villes.

« En ces temps sans précédent, nous ne sommes pas restés immobiles et nous nous sommes concentrés sur la gestion des coûts et des flux de trésorerie lors des fermetures de magasins, en investissant dans nos systèmes informatiques et notre site Web pour piloter notre canal en ligne, avons élargi l’attrait de notre catégorie et avons continué à rechercher des moyens créatifs de maintenir la l’excellent service auquel nos clients s’attendent. Cela n’aurait pas été possible sans le soutien de tous nos collègues qui ont fait un travail fantastique, et je tiens à les remercier personnellement pour cela.

« Il reste un degré élevé d’incertitude quant à la manière dont la pandémie se déroulera, mais au cours de la période, nous avons continué à mettre en œuvre de nouvelles initiatives passionnantes dans l’ensemble de l’entreprise pour fidéliser et offrir une excellente expérience d’achat aux clients. »

« Alors que les conditions de marché restent extrêmement difficiles, nous pensons avoir mis en place la bonne stratégie pour réaliser notre ambition de générer une croissance rentable et durable sur le long terme. Nous sommes une organisation vraiment polyvalente et agile, ce qui signifie que nous pouvons évoluer rapidement et nous adapter aux tendances comportementales en constante évolution tout en continuant à fournir l’expérience et le service qui font notre renommée.

