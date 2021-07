Harvey Nichols sort d’une année difficile de dommages et d’investissements liés au COVID-19 – WWD

in

LONDRES – Harvey Nichols a vu ses ventes chuter de 2,9% à 222 millions de livres au cours des 12 mois précédant le 30 mars 2020, juste au moment où la pandémie de COVID-19 a commencé à faire des ravages sur les affaires.

Selon son dernier dossier de Companies House, qui n’a pas encore été publié, le bénéfice du magasin avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ou EBITDA, a baissé de 48% à 7,2 millions de livres au cours de la période, ce qui, selon Harvey Nichols, était dû à une investissements dans ses activités de vente au détail et ses infrastructures.

Les résultats consolidés concernent tous les magasins Harvey Nichols au Royaume-Uni et en République d’Irlande, y compris le produit phare de Knightsbridge. Les résultats incluent également les revenus de franchise des six magasins internationaux du groupe à Dubaï, Riyad, Koweït, Doha et Hong Kong, qui opèrent sous licence.

Le groupe a décrit les 12 mois jusqu’en mars 2020 comme une « année difficile » en raison de divers facteurs. Bien qu’Harvey Nichols ait été contraint de fermer au cours des dernières semaines de son exercice, les fermetures temporaires et le manque de touristes internationaux ont tout de même pesé sur les ventes.

Le groupe a déclaré que l’EBITDA avait diminué en raison d’investissements “substantiels” dans le commerce électronique et les opérations en ligne “afin de construire une base plus solide pour une croissance à long terme”.

Au cours de l’exercice 2019-2020, la société a investi davantage dans son infrastructure informatique et son programme CRM, et a introduit une salle de parfum dans le produit phare de Knightsbridge. “Ces investissements importants, associés à des coûts plus élevés nécessaires pour stimuler le commerce en ligne, ont eu un impact sur les résultats d’exploitation globaux”, a déclaré le groupe.

Harvey Nichols a déclaré qu’il continuerait d’investir dans ses canaux et magasins en ligne pour s’assurer qu’il puisse générer une croissance rentable à l’avenir.

Au cours de l’exercice 2019-2020, les ventes en ligne ont augmenté de 33 % par rapport à l’année précédente, et la tendance s’est poursuivie au cours de l’exercice 2020-21. Harvey Nichols a déclaré que les ventes en ligne avaient encore augmenté de 69% au cours des 12 mois précédant mars 2021.

Manju Malhotra, PDG de Harvey Nichols, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir pu traverser une année difficile et de continuer à livrer nos clients dans le monde, malgré la pandémie. Alors que la reprise économique sera lente, encore impactée par les restrictions sur les voyages internationaux, nos équipes continuent de se concentrer sur la fourniture des meilleurs produits et expériences dans les domaines de la mode, de la beauté, de la gastronomie, du vin, de l’hôtellerie et des services, alors que le monde émerge lentement de la pandémie. »

Harvey Nichols a promu Malhotra au poste de PDG en janvier et elle rend compte à Sir Dickson Poon, président et propriétaire de Harvey Nichols.

Malhotra était plus récemment directeur de l’exploitation de Harvey Nichols. Elle travaille chez le détaillant de luxe depuis 1998, et a occupé plusieurs postes avant de devenir directrice financière en 2010.

Une semaine après avoir annoncé la nomination de Malhotra en tant que PDG, le magasin a nommé la vétéran de l’industrie Clare Horner au poste de directrice de la beauté.

Horner, dont l’expérience couvre les ventes, les achats, le marketing, le merchandising et les opérations, a succédé à Jo Osborne, et elle rapporte à Malhotra.

À l’époque, Malhotra a déclaré que « l’expérience unique de Horner la place idéalement pour être le fer de lance de la beauté et développer davantage la catégorie à la fois dans nos activités en ligne et dans nos magasins physiques ».

Les magasins britanniques Harvey Nichols sont situés à Londres, Leeds, Édimbourg, Manchester, Birmingham et Bristol. Il existe également un magasin de beauté dédié, Beauty Bazaar, à Liverpool, et un magasin à Dublin en République d’Irlande.

Le groupe exploite également l’OXO Bar, Brasserie & Restaurant sur la rive sud de Londres et harveynichols.com.