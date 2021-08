Harvey s’évade de prison pour tuer Leanne dans une semaine explosive ? 10z viral

Harvey est sur le point de faire un retour explosif pour la grande semaine de Corrie (Photo: Paul Cousans/Zenpix)

Will Mellor est prêt à reprendre son rôle du méchant Harvey Gaskell dans Coronation Street, après avoir été aperçu en train de filmer de nouvelles scènes pour le feuilleton.

L’acteur a été photographié menotté jusqu’à un fourgon de la prison, mais le baron de la drogue Harvey restera-t-il derrière les barreaux ? Ou est une tentative d’évasion sur les cartes pour le criminel vil ?

On pense que Harvey sera au centre de la Super Soap Week du feuilleton ITV, qui est actuellement en cours de tournage.

Ce qui le ramène aux pavés reste un mystère, mais Leanne Battersby (Jane Danson) ferait mieux de se méfier, car le gangster a bien fait comprendre qu’il la tuerait si elle témoignait contre lui au tribunal, et malgré ses réserves , c’est exactement ce qu’elle a fait.

Le Sun a d’abord annoncé que Will ferait un retour la semaine dernière. Un porte-parole de Coronation Street a déclaré Metro.co.uk à l’époque: “Nous ne commentons pas les spéculations sur le scénario”.

Will, photographié menotté, filme de nouvelles scènes pour le feuilleton ITV (Photo : Paul Cousans/Zenpix)



Harvey devrait faire un retour explosif plus tard cette année (Photo : Paul Cousans/Zenpix)

Leanne a réussi à commencer une nouvelle vie à la suite du procès, alors qu’elle et Nick Tilsley (Ben Price) ont acheté le bistro plus tôt ce mois-ci.

Debbie Webster (Sue Devaney) était désespérée pour que le duo présente son offre et elle a donc engagé une conversation avec Ronnie Bailey (Vinta Morgan), qui, selon elle, était un acheteur potentiel.

Leanne a écouté, mais a deviné que tout cela faisait partie d’un montage de la part de Debbie. Elle a donc renversé Debbie, lui disant qu’elle avait trouvé une proposition moins chère en ville, espérant que cela permettrait à Debbie d’acheter au prix initialement proposé.

Harvey s’échappera-t-il ? (Photo : Paul Cousans/Zenpix)



Qu’est-ce que Harvey a en tête pour ceux qui l’ont trahi ? (Photo : Paul Cousans/Zenpix)

Son plan a porté ses fruits, car elle et Nick ont ​​fini par signer sur la ligne pointillée, achetant la moitié du bistro.

Leanne et Debbie se sont avérées être une force avec laquelle il fallait compter depuis leur union pour sauver le bistro, mais ce partenariat sera-t-il de courte durée?

Avec Harvey sur le point de retourner dans la rue éponyme, on ne peut s’empêcher de se demander si Leanne paiera pour avoir témoigné contre lui ?

Leanne a été forcée de se cacher pendant des mois, après avoir travaillé avec la police pour faire arrêter le baron de la drogue.

Ces menottes vont-elles tomber ? (Photo : Paul Cousans/Zenpix)

Harvey, cependant, a fait tout son possible pour que Leanne se retire du procès, envoyant sa tante Sharon Bentley (Tracie Bennett) sur les pavés pour la fumer.

Craignant pour la vie de ses proches, Leanne a dit à Harvey qu’elle refuserait de témoigner devant le tribunal, et est ensuite retournée aux pavés, ce qui a laissé DS Glynn inquiète que Harvey l’ait atteinte.

Plus : EastEnders



Leanne, cependant, a refusé de se laisser intimider et a donc pris la parole et a témoigné, ce qui a conduit Harvey à être envoyé en prison.

Harvey a prouvé dans le passé qu’il ferait à peu près n’importe quoi pour se venger de ceux qui lui ont fait du tort, et Leanne est probablement tout en haut de cette liste !

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

