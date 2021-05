Harvey tue Sam disparu pour couvrir ses traces? ⋆ 10z viral

La vie de Sam Blakeman (Jude Riordan) est en jeu à Coronation Street la semaine prochaine, alors que Harvey Gaskell (Will Mellor) ordonne à Sharon Bentley (Tracie Bennett) de se débarrasser du petit garçon disparu.

Sam a été enlevé dans des scènes déchirantes vendredi 21 mai, dans le cadre du plan de Sharon pour attirer Nick Tilsley (Ben Price), Leanne Battersby (Jane Danson) et Simon Barlow (Alex Bain) sur les pavés.

Toutes ses tentatives précédentes ayant échoué, elle a déclenché l’enlèvement du jeune garçon, qui a ensuite été emmené à l’arrière de la camionnette.

La nuit est tombée et Sam est resté seul et effrayé dans le véhicule, et les téléspectateurs espéraient désespérément qu’il serait retrouvé sain et sauf.

Cela semble de plus en plus improbable, cependant, si cet extrait de la prochaine édition de lundi (24 mai) du feuilleton ITV est quelque chose à passer.

Le plan de Sharon porte finalement ses fruits, car Nick – incognito – revient à Weathefield dans le but de sauver son fils.

Ayant vu Nick en chair et en os, Sharon appelle Harvey en prison, révélant que leur plan a fonctionné et que Nick est de retour à sa place.

Sharon est horrifiée d’apprendre ce que Harvey a prévu pour le petit Sam (Photo: ITV)

Le baron de la drogue est heureux que sa tante ait enfin fait des progrès, mais il lui rappelle qu’ils doivent faire quelque chose avec Sam.

«Ce gamin, dit-il, nous n’avons plus besoin de lui.

«Nous devons nous débarrasser! Mais ne t’inquiète pas, je vais le trier.

Plus: Nick Tilsley



Sharon, manifestement devenue friande du petit garçon, fut horrifiée d’apprendre le plan de son neveu.

Sam sera-t-il tué par Harvey?

À surveiller: le lundi 24 mai à 19h30 sur ITV.

