Harvey Weinstein a plaidé non coupable des accusations portées contre lui à Los Angeles .

Le résultat que nous attendions tous finirait par arriver, s’est produit plus tôt cette semaine lorsque le violeur condamné Harvey Weinstein a été extradé de sa cellule de prison à New York à Los Angeles, où de nombreuses autres accusations d’agression sexuelle contre lui étaient patiemment en attente. Harvey a été interpellé hier dans une salle d’audience de Los Angeles. Il fait face aux chefs d’accusation suivants (inhalation profonde) : quatre chefs d’accusation de viol forcé, quatre chefs d’accusation de copulation orale forcée, deux chefs d’accusation d’agression sexuelle par contrainte et un chef d’accusation de pénétration sexuelle par la force. Même le cousin indécis du capitaine Obvious, le lieutenant indécis, pourrait examiner la situation et penser : « Oui, il est coupable ». Mais encore, Harvey a plaidé non coupable.

CNN dit que Harvey, 69 ans, a été conduit dans la salle d’audience dans un fauteuil roulant et qu’il a principalement laissé ses avocats parler. Ses avocats ont affirmé que Harvey avait besoin d’un fauteuil roulant, en raison de sa prétendue détérioration de sa santé. Et parce qu’il est en mauvaise santé, il a besoin que les onze chefs d’accusation portés contre lui soient rejetés, après la hâte. Si Harvey et ses avocats réussissent, il sera dans le prochain avion pour l’État de New York. Harvey essaie de se sortir de cette situation en pleurant qu’il est malade. Nous savons tous qu’il est malade de la tête, mais il prétend qu’il est aussi malade du corps. Ses avocats affirment que Harvey devient aveugle d’un œil et qu’il a besoin d’un fauteuil roulant pour une maladie appelée sténose vertébrale. Ses avocats souhaitent également que les onze chefs d’accusation soient rejetés car, selon eux, le délai de prescription est expiré. Les agressions présumées en question auraient eu lieu entre 2004 et 2013. Son équipe juridique a publié la déclaration suivante :

« Il nie absolument, sans équivoque et catégoriquement les allégations contenues dans cet acte d’accusation. Ils sont indémontrables, non prouvés, incrédules et non fondés, et cela deviendra clair au fur et à mesure que nous plaiderons cette affaire. Ils ont fait des représentations au tribunal qu’ils s’occuperaient de ses besoins médicaux et nous nous attendons à ce qu’ils le fassent. Et nous avons demandé au juge d’ordonner qu’ils le fassent et je m’attends à ce qu’ils le fassent.

Voici à quoi ressemblait Harvey lorsqu’il s’est présenté au tribunal hier. Il a peut-être plaidé non coupable à ces accusations, mais il est absolument coupable de porter un masque comme un idiot complet. Allez Harvey, ce n’est pas le 29 mars 2020 – littéralement, tout le monde a appris que cela vous dépasse.

Harvey Weinstein plaide non coupable devant le tribunal pour l’affaire LA https://t.co/ViOdxubDru – TMZ (@TMZ) 22 juillet 2021

Gloria Allred représente deux des cinq victimes dans cette affaire, et dans une déclaration, elle a souligné que ce n’est pas parce que quelqu’un a signalé son agression plus tard qu’elle est invalide. Et aussi, que tout le monde veut un Harvey en bonne santé (ou en bonne santé) pour le procès. via CNN :

Les allégations d’agression sexuelle et de viol prennent beaucoup de temps à être signalées, donc l’idée qu’elles n’ont peut-être pas été divulguées à un agent des forces de l’ordre pendant de nombreuses années ne signifie pas qu’elles ne sont pas crédibles », a-t-elle déclaré. Elle veut que Weinstein reçoive tous les soins médicaux dont il dispose. “Nous voulons qu’il soit en forme pour le procès.”

En bonne condition? Gloria Allred, je m’y oppose. L’homme peut être dans la forme dans laquelle il se trouve actuellement (un bonhomme en pain d’épice mal déroulé est une forme, n’est-ce pas ?). Mais préciser qu’il doit être en forme ? Non, visons un peu plus bas ici. Je pense que “Nous voulons tous qu’il soit le strict minimum techniquement en vie pour le procès” aurait suffi.

Photo : Wenn.com