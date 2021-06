Harvey Weinstein “a utilisé ma façon de crier pour me réprimer” ⋆ .

Salma Hayek a expliqué à quel point il était important pour elle de faire fabriquer Frida, malgré le comportement de Harvey Weinstein (Photo: .)

La star hollywoodienne Salma Hayek a parlé davantage de son expérience personnelle avec le producteur en disgrâce Harvey Weinstein, révélant que le délinquant sexuel condamné avait utilisé sa “façon de crier” pour essayer de la “réprimer” davantage.

L’acteur avait déjà rendu public en 2017 ses accusations de harcèlement sexuel et de comportement menaçant à son égard alors qu’elle tournait le film de 2002 Frida.

Évoquant à nouveau cette expérience de tournage, Hayek a déclaré: «Certaines personnes ont été violées. Cela vous fait vous demander si vous aviez dit quelque chose [back then], cela aurait-il été différent ?

« Comment se fait-il que je n’aie pas eu le courage ? Mais je l’ai géré au mieux de mes capacités à l’époque.

La nominée aux Oscars a expliqué qu’elle était déterminée à faire tourner le film, dans lequel elle dépeint la peintre mexicaine Frida Kahlo, malgré le harcèlement et l’ingérence de Weinstein.

S’adressant à InStyle, elle a poursuivi: “Pour moi, Frida était une déclaration politique, une déclaration sociale, une déclaration féministe.

Salma a réussi une nomination aux Oscars pour son travail sur Frida, malgré ses conditions de travail (Photo : Pascal Le Segretain/.)

« C’était ma façon de crier. Et Harvey a utilisé ma façon de crier pour me réprimer encore plus. Je ne pouvais donc pas le laisser gagner.

Les réclamations de Hayek contre Weinstein dans le cadre du projet comprenaient des tentatives de la contraindre à une scène de sexe avec une femme, de lui demander d’accepter le sexe oral et de prendre une douche avec lui – ce qu’elle a refusé – et de menacer de « la tuer ».

Weinstein a réfuté ses allégations lorsqu’elle les a faites en 2017, arguant qu’il ” ne s’en souvenait pas ” ou bien les qualifiait d’ ” inexactes “.

Hayek était l’une des plus de 80 femmes, dont Ashley Judd, Rose McGowan, Asia Argento et Gwyneth Paltrow, qui ont porté des accusations d’agression sexuelle, de harcèlement et de viol à Weinstein, qui purge maintenant 23 ans derrière les barreaux.

La star a déjà expliqué à quel point il était « douloureux » de se remettre de son expérience avec Weinstein, qualifiant l’implication de tant d’autres femmes dans sa chute de « vraiment guérissante ».

Salma est la vedette du numéro de juillet d’InStyle (Photo : Charlotte Hadden)

Ailleurs dans l’interview InStyle, Hayek a attribué son apparence et son physique à la méditation, malgré “le kilométrage” qu’elle a parcouru.

Elle a précisé: “Je ne pense pas être un tamale chaud, mais je sais que pour mon âge, pour le style de vie que j’ai vécu, je ne vais pas trop mal. Et j’attribue tout cela à la méditation.

L’interprète a également révélé qu’elle avait écrit un scénario pour un scénario, bien qu’elle ait l’anglais comme langue seconde et qu’elle soit “très dyslexique”.

“Mais c’était trop personnel et trop compliqué pour moi de trouver un écrivain pour le faire, alors j’ai dû l’écrire moi-même.”

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Bien que gardant le schtum sur les détails pour le moment, le film est un projet passionné de Hayek depuis 17 ans.

“C’est un script complètement original, et j’insiste sur “original”. Le problème, c’est que ce n’est pas un film bon marché”, a-t-elle admis.

Lire l’intégralité de l’interview dans le magazine InStyle, en vente le 11 juin.

