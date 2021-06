Harvey Weinstein fera face à de nouvelles accusations à Los Angeles

Avec la promesse d’être une meilleure personne, Weinstein va en prison pendant 23 ans 1:42

. – Un juge de New York a approuvé mardi l’extradition d’Harvey Weinstein vers le comté de Los Angeles afin que l’ancien producteur de films emprisonné puisse faire face à de nouvelles accusations d’abus sexuels. Les procureurs locaux ont déclaré au tribunal que le bureau du procureur du district de Los Angeles prévoyait de transporter Weinstein au plus tôt fin juin, mais très probablement début juillet.

L’avocat de Weinstein, Norman Effman, a déclaré qu’il prévoyait de faire appel de l’ordonnance du juge Case et de demander à une division d’appel de New York de suspendre la procédure.

Weinstein, le producteur de films en disgrâce, a été reconnu coupable l’année dernière à New York d’acte sexuel criminel au premier degré et de viol au troisième degré. Il purge actuellement une peine de 23 ans de prison dans une prison à sécurité maximale à l’extérieur de Buffalo, selon les registres de l’État.

L’homme de 69 ans est en mauvaise santé et ses avocats ont dénoncé la longue peine comme une condamnation à perpétuité de facto. Son équipe juridique a fait appel plus tôt cette année, alléguant que les préjugés du juge et du jury avaient assombri le procès.

Weinstein est également inculpé de 11 chefs d’agression sexuelle dans le comté de Los Angeles impliquant cinq femmes. Les chefs d’accusation comprennent quatre chefs de viol forcé, quatre chefs de relations orales forcées, deux chefs d’agression sexuelle sous la contrainte et un chef de pénétration sexuelle avec recours à la force. Les attaques présumées ont eu lieu entre 2004 et 2013.

Il avait initialement été inculpé dans le comté de Los Angeles en janvier 2020 d’avoir agressé sexuellement deux femmes lors d’incidents distincts sur une période de deux jours en 2013. En avril, les procureurs ont ajouté une accusation supplémentaire découlant d’un incident présumé dans un hôtel de Beverly Hills en mai. 2010, et en octobre, les procureurs ont ajouté six nouvelles accusations.

Il a nié les allégations, selon son porte-parole Juda Engelmayer.

“Harvey Weinstein a toujours soutenu que toutes ses rencontres physiques tout au long de sa vie ont été consensuelles. Cela n’a pas changé », a déclaré Engelmayer.

L’audience du tribunal intervient plus de trois ans après que des rapports d’enquête du New York Times et du New Yorker ont révélé les antécédents présumés d’abus sexuels, de harcèlement et d’ententes secrètes de Weinstein, qui a utilisé son influence en tant qu’homme influent d’Hollywood pour s’attaquer aux jeunes femmes.

Les révélations ont conduit à une vague de femmes s’exprimant publiquement sur la prévalence du harcèlement et des abus sexuels dans ce que l’on appelle le mouvement #MeToo.