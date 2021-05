Harvey Weinstein pourrait être extradé vers la Californie dans 30 jours

Lors d’une audience virtuelle, le juge Affaire Kenneth il a dit que Weinstein, 69 ans, peut entrer sous la garde des autorités californiennes le 30 mai à moins que sa défense n’intervienne, ou le gouverneur de New York, devant son avocat, Norman Effman, a indiqué son intention d’exiger “dans les meilleurs délais” que ce transfert soit retardé.

“J’attendrai de recevoir votre documentation, si vous le souhaitez. Sinon, le délai de 30 jours (pour être extradé vers la Californie) a commencé et expirera le 30 mai”, a répondu le magistrat, selon The Hollywood Reporter.

Harvey Weinstein a été inculpé par le procureur du district de Los Angeles pour d’autres crimes sexuels. (© . 55022903)

Celui qui était le producteur le plus puissant d’Hollywood a été condamné à 23 ans en mars 2020 pour viol et agression sexuelle à New York, ce qui était considéré comme une victoire symbolique pour le mouvement #MeToo, qui s’est développé parallèlement au scandale, avec plus de 80 femmes l’accusant de comportement sexuel inapproprié.

Peu de temps après avoir reçu la sentence, il a été accusé par le bureau du procureur de Los Angeles d’autres crimes sexuels et le 12 avril dernier, il a été accusé de nouvelles accusations jusqu’à un total de 11, donc, s’il est reconnu coupable, il pourrait recevoir une peine. jusqu’à 140 ans de prison, qui viendraient s’ajouter aux 23 déjà ordonnés à New York.