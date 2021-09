Harvey Weinstein répond aux allégations d’Angelina Jolie depuis la prison

Angelina Jolie a donné une interview éclairante à The Guardian où elle a expliqué que lors du tournage du film Playing by Heart de 1998, le producteur en disgrâce Harvey Weinstein a tenté de l’agresser. Jolie avait 21 ans à l’époque. “Si vous sortez de la pièce, vous pensez qu’il a tenté, mais ne l’a pas fait, n’est-ce pas? La vérité est que la tentative et l’expérience de la tentative sont une agression”, a déclaré Jolie. “C’était au-delà d’un col, c’était quelque chose que je devais échapper.”

Weinstein, qui est un violeur condamné et purge actuellement 23 ans de prison, a fait une déclaration à TMZ depuis sa cellule de prison via son assistant, niant l’allégation de Jolie. “IL N’Y A JAMAIS EU d’agression, et JAMAIS de tentative d’agression”, a-t-il déclaré. “C’est une publicité effrontément fausse et piège à clics. Vous êtes Angelina Jolie, tous les hommes et femmes du monde, j’en suis sûr, s’intéressent à vous. Est-ce que le monde entier vous agresse ?”

Dans l’interview, Jolie a expliqué qu’elle avait parlé de l’incident à son premier mari et co-vedette des Hackers, Jonny Lee Miller. “Je suis restée à l’écart et j’ai mis les gens en garde contre lui”, a-t-elle déclaré. “Je me souviens avoir dit à Jonny, mon premier mari, qui était super à ce sujet, de passer le mot à d’autres gars – ne laissez pas les filles partir seules avec lui.” Cependant, son troisième mari, Brad Pitt, était moins favorable. Bien qu’il sache que Weinstein l’aurait agressée, Pitt a travaillé sur Inglorious Basterds de Quentin Tarantino en 2009, coproduit par The Weinstein Company. Non seulement cela, mais Pitt a approché Weinstein pour produire son film de 2012, Killing Them Softly, qui a également été distribué par The Weinstein Company.

“On m’a demandé de faire The Aviator, mais j’ai dit non parce que [Weinstein] était impliqué. Je ne me suis plus jamais associé ou travaillé avec lui. C’était difficile pour moi quand Brad l’a fait”, a admis Jolie. “Nous nous sommes battus à ce sujet. Bien sûr, ça fait mal. » Pitt produit actuellement un film sur le reportage du New York Times qui a finalement fait tomber Weinstein.

Jolie travaille sur un livre sur les droits des mineurs intitulé Connaissez vos droits et revendiquez-les : Un guide pour les jeunes aux côtés d’Amnesty International et de l’avocate des droits humains Geraldine Van Bueren. L’assistante de Weinstein a également publié un commentaire à PEOPLE affirmant “Il est très clair pour moi que c’est pour plus de ventes sur le livre d’Angie. C’est une vente de livres plus attrayante si elle mentionne le tristement célèbre producteur de film qui a peut-être manifesté de l’intérêt pour elle. ” Jolie a fermement nié ces affirmations. “Je ne veux vraiment pas faire dérailler le livre dans des histoires sur Harvey”, a-t-elle déclaré.