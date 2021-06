Harvey Weinstein sera transféré en Californie en juillet pour faire face à de nouvelles accusations – El Sol de México

Un juge fédéral a décidé ce mardi que le producteur de films Harvey Weinstein soit transféré au cours des deux premières semaines de juillet en Californie, un État dans lequel il fait face à d’autres accusations similaires à celles dont il a déjà été condamné à New York.

Le juge du tribunal du comté d’Erie, New York, Kenneth Case, a ainsi rejeté la demande de l’équipe juridique de Weinstein, qui a tenté d’éviter le transfert à Los Angeles, selon les médias locaux.

L’affaire a rejeté une motion visant à bloquer le transfert du magnat qui reposait principalement sur le fait que le bureau du procureur du comté de Los Angeles avait présenté de «mauvais» documents pour demander la garde.

Weinstein, qui purge une peine de 23 ans de prison à New York pour divers crimes sexuels, a été inculpé de 11 autres accusations similaires dans le comté de Los Angeles.

Selon les médias spécialisés, Weinstein, 69 ans, s’est connecté mardi à l’audience virtuelle du Wende Correctional Center, une prison à sécurité maximale de l’État de New York.

Jadis le producteur le plus puissant d’Hollywood a été condamné à 23 ans de prison en mars 2020 pour viol et agression sexuelle à New York, ce qui a été perçu comme une victoire du mouvement #MeToo, qui s’est développé parallèlement au scandale Weinstein, avec plus de 80 femmes l’accusant de comportement sexuel inapproprié.

Peu de temps après avoir été condamné, il a été accusé par le bureau du procureur de Los Angeles d’autres crimes sexuels et le 12 avril dernier, il a été inculpé de nouvelles accusations, jusqu’à onze au total.

S’il est reconnu coupable de ces accusations, il pourrait encourir une peine pouvant aller jusqu’à 140 ans de prison, en plus des 23 déjà prononcées à New York.

Les onze chefs d’accusation pour lesquels il est accusé en Californie font référence à des événements survenus entre 2004 et 2005 qui font partie d’un résumé secret.

La défense de Weinstein, qui a toujours clamé son innocence, a fait appel de sa condamnation actuelle, alléguant qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable, et a également tenté de retarder son transfert en Californie, arguant que la détérioration de son état de santé l’empêcherait de traverser les États-Unis. d’un océan à l’autre. .