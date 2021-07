Haryana Board 12th Result 2021: BSEH Class 12th Result Online at bseh.org.in, Comment vérifier HSEB 12th Result Live

in

Les résultats de Haryana Board Calss 12 ont été annoncés aujourd’hui

Comment vérifier le 12e résultat de la classe BSEH 2021 en ligne : Le président du Haryana Board, Jagbir Singh, a annoncé le 12e résultat du Haryana Board 2021. Les résultats d’un total de 5 605 candidats à l’examen de Swayampati ont été déclarés, dont 3 893 garçons et 1 782 filles. Le résultat de l’examen peut être consulté sur le site officiel du conseil bseh.org.in.

Sur un total de 2 27 585 candidats inscrits à l’examen du secondaire supérieur (régulier), les résultats de 2 21 263 candidats ont été déclarés, dont 1 14 416 garçons et 1 06 847 filles.

Tous les étudiants inscrits ont été déclarés réussis. C’est pour la première fois que le conseil d’administration de l’Haryana enregistre des résultats à 100 % pour la classe 12. Les résultats ont été préparés cette année au moyen d’un système de notation alternatif. Environ 13 500 étudiants obtiennent 99% de notes cette année.

Le conseil n’a pas organisé les examens de la classe 12 en raison de la pandémie et les résultats des élèves ont été créés sur la base d’un autre moyen d’évaluation. Par conséquent, HBSE ne publiera aucune liste de mérite cette année.

Les candidats qui ne sont pas satisfaits du résultat peuvent se présenter à un examen physique effectué entre le 16 août et le 15 septembre sur la base du même formulaire de candidature et des mêmes frais, qu’ils ont déjà déposés, c’est-à-dire qu’il ne leur sera pas demandé de remplir le formulaire formulaire à nouveau et aucun des frais ne sera facturé.

Comment vérifier le 12e résultat 2021 du HBSE Haryana Board via l’application

Téléchargez l’application « Conseil de l’éducation scolaire Haryana » sur Google storeInscrivez-vous avec votre nom, votre identifiant de messagerie et votre numéro de rôleCliquez sur le lien du résultat du téléchargementRemplissez le champ requisLe résultat apparaîtra à l’écranTéléchargez-le et imprimez-le pour référence ultérieure.

Le président de HSBE a déclaré que les résultats ont été préparés selon la formule prescrite. Les notes téléchargées par les écoles ont également été vérifiées deux fois au niveau du district et il ne peut y avoir aucune erreur. La formule 30:10:60 a été utilisée pour arriver au score. Alors que 30 pour cent de pondération ont été attribués aux élèves de la classe 10, 10 pour cent ont été prélevés sur 11 notes et 60 pour cent aux performances des élèves de la classe 12. Les résultats des candidats du compartiment ont également été annoncés en tenant compte de la note moyenne du candidat dans d’autres matières passées.

