Haryana lève l’interdiction de 54 ans aux fonctionnaires du gouvernement de rejoindre le RSS, Jamaat-e-Islami ; Le Congrès condamne le gouvernement de Khattar

Attaquant le gouvernement dirigé par le ministre en chef Manohar Lal Khattar, qui a été un pracharak du RSS, Surjewala a en outre demandé « gèrent-ils un gouvernement ou un BJP-RSS Pathshala ».

Le gouvernement de l’Haryana a levé lundi une interdiction vieille de 54 ans qui interdisait à ses employés de rejoindre le Rashtriya Swayamsevak Sangh et le Jamaat-e-Islami. Tous les chefs de département ont été informés par le gouvernement de la levée de l’interdiction mise en place par ses prédécesseurs en 1967.

En 1967, le secrétaire en chef de l’époque avait publié des instructions indiquant que le gouvernement considérait que les activités d’organisations telles que le RSS et le Jamaat-e-Islami étaient de nature telle que la participation des employés du gouvernement à ces activités entraînerait des mesures disciplinaires. selon les règles de service.

« Avec l’entrée en vigueur des règles de la fonction publique de l’Haryana (conduite des employés du gouvernement), 2016, les instructions gouvernementales du 2.4.1980 et du 11.1.1967 sont retirées avec effet immédiat car elles ne sont plus pertinentes », a déclaré le département de l’administration générale. a déclaré dans un ordre publié lundi.

Avec la décision de lundi, les employés du gouvernement de l’Haryana peuvent désormais participer aux activités RSS.

L’ordre a suscité une vive réaction du parti du Congrès. « Désormais, les employés de l’Haryana sont libres de participer aux activités du Sangh (RSS) », a tweeté le chef du Congrès Randeep Surjewala, marquant l’ordre émis par le département de l’administration générale.

Attaquant le gouvernement dirigé par le ministre en chef Manohar Lal Khattar, qui a été un pracharak du RSS, Surjewala a en outre demandé « gèrent-ils un gouvernement ou un BJP-RSS Pathshala ».

En avril 1980, des instructions émises par le département de l’administration générale de l’époque du bureau du secrétaire en chef de l’Haryana ont empêché les employés du gouvernement de l’État de toute association avec les activités du RSS.

Avant cela, en janvier 1967, la branche politique et des services du bureau du secrétaire en chef à Haryana avait publié une instruction disant que la participation aux activités du RSS par des employés du gouvernement inviterait à l’action en vertu des règles de service.

Les communications du lundi ont annulé ces deux ordres. Khattar est devenu ministre en chef en 2014 lorsque le BJP, pour la première fois, a formé un gouvernement de sa propre force dans l’Haryana. Les instructions interdisant aux fonctionnaires de participer aux activités du RSS étaient restées en vigueur jusqu’à présent.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.