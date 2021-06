Haryana : Ouverture du Flying Milkha Singh Club pour les sports d’aventure à Morni Hills

Tous les ministres présents ont conduit le scooter des mers et ont également essayé le vol à voile en paramoteur. Image : IE

Morni Hills, dans la région de Panchkula, dans l’Haryana, est appelée à devenir une plaque tournante touristique et les travaux préparatoires pour cela ont commencé. Dimanche, le ministre en chef de l’État, Manohar Lal Khattar, a inauguré le « Flying Milkha Singh Club » qui sera utilisé pour entraîner les jeunes aux sports d’aventure. Le club dédié à l’athlète Milkha Singh sera bientôt installé à Morni Hills où de nombreuses activités de sports d’aventure, nautiques et touristiques pourront se dérouler.

Un rapport de l’IE a noté que le club est un hommage à la regrettée athlète légendaire Milkha Singh. La cérémonie d’inauguration a eu lieu deux jours après le décès de l’ancien sprinteur indien d’athlétisme de 91 ans en raison des complications liées à Covid-19. Khattar a déclaré qu’après sa disparition, afin de lui rendre hommage, il avait pris la décision de nommer le club après que Milkha Singh et ses collègues aient soutenu sa décision. Il a ajouté que le club devrait former les jeunes de manière professionnelle afin qu’ils puissent poursuivre une carrière dans les sports d’aventure.

En dehors de cela, le Haryana CM a également inauguré d’autres activités d’aventure, notamment le parachute ascensionnel, le paramoteur, le parapente et les sports nautiques. Tikkar Taal à Morni Hills a également reçu un scooter à jet d’eau. Tous les ministres présents ont conduit le scooter des mers et ont également essayé le vol à voile en paramoteur. Khattar a déclaré que le développement de Tikkar Taal, dans la région de Morni Hills, se faisait de manière à pouvoir fournir un soutien de niveau international aux sports d’aventure.

Pendant ce temps, certaines opérations à Tikkar Taal ont commencé. Gaurav Garg, opérateur de Paramotor, une entreprise de parachute ascensionnel, a déclaré que le coût d’un vol en paramoteur a été maintenu à 1 500 Rs et 1 000 Rs pour le parachute ascensionnel. D’ici septembre, une politique détaillée concernant ces sports sera déployée.

Il est à noter que le gouvernement a également introduit le concept de « Oxy Van », qui est une nouvelle politique qui permettra aux élèves des classes VIII à XII de recevoir des notes supplémentaires s’ils s’occupent et nourrissent les jeunes arbres. Le centre de bien-être Panchkarma, d’autre part, a également été inauguré et offre une vue panoramique sur les sentiers naturels des collines Morni et le camp naturel Thapli. La première pierre de Navgrah Vatika, Nakshatra Vatika et Rashi Van a également été posée virtuellement par le CM. Les trois sont collectivement connus sous le nom d’Antriksh Van.

