Haryana prévoit un indice de disponibilité de l’eau pour chaque village, des mesures localisées pour empêcher l’exploitation des eaux souterraines

Le gouvernement de l’Haryana cartographiera les niveaux d’eau dans chaque village au milieu d’une exploitation rapide des eaux souterraines dans 79% des villages de l’État.

Selon les chiffres de la Central Ground Water Authority partagés par le gouvernement de l’État, 85 des 141 blocs de l’Haryana ont surexploité les eaux souterraines. Par rapport aux volumes de recharge, ces zones ont exploité à 100 % les eaux souterraines, selon les chiffres. Cela signifie que pour 100 litres de recharge d’eau souterraine, l’extraction est supérieure à 200 litres.

De même, le rythme d’exploitation des eaux souterraines est de 90 à 100 % dans 12 autres blocs, classés comme « critiques ». Quatorze blocs, où l’exploitation des eaux souterraines se situe entre 70 et 90 pour cent, ont été classés comme « semi-critiques ». Seuls 30 blocs ont été déclarés sûrs.

Un responsable a déclaré à The Indian Express que l’eau exploitée n’était pas utilisée judicieusement. L’eau saline n’est ni adaptée à l’agriculture ni potable.

Selon des responsables, l’État a connu une baisse de 9,47 mètres de la nappe phréatique en moyenne de juin 1995 à juin 2020.

Selon les responsables avec lesquels The Indian Express s’est entretenu, la nappe phréatique dans les districts de Kurukshetra, Kaithal, Karnal, Panipat, Fatehabad et Sirsa a fortement chuté en raison des semis de riz. La nappe phréatique dans les districts de Faridabad et Gurgaon a diminué en raison de l’urbanisation. Dans les districts de Rewari, Bhiwani et Mahendragarh, les eaux souterraines s’épuisent en raison de la présence d’eaux souterraines dans des zones fracturées de formation dure.

Le ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khatter, a déclaré lors d’une récente réunion que la nappe phréatique était descendue à 80 pieds dans certains districts au cours des cinq dernières décennies et a qualifié cela de grave problème.

Le directeur du projet Atal Bhujal Yojna pour l’Haryana, Satbir Singh Kadian, a déclaré à The Indian Express que l’État est déficitaire en eau en termes de ressources en eau souterraine et en eau de surface. Le niveau des eaux souterraines de l’État, en particulier dans les zones d’eaux souterraines douces, s’épuise rapidement en raison de la surexploitation. La ressource en eau souterraine est soumise à un stress car elle est utilisée pour irriguer plus de 60 pour cent de la superficie en raison de la disponibilité limitée des eaux de surface.

Kadian a ajouté que la qualité des eaux souterraines dans 45% de l’Haryana ne convient pas à l’irrigation en raison de sa salinité.

En conséquence, le gouvernement a décidé de se concentrer sur les villages pour déterminer la gravité de la situation.

Kadian, un ingénieur en chef, a déclaré que l’État formulera un plan de sécurité de l’eau pour chaque village en 85 blocs. Les villageois seront informés de la durée de vie des eaux souterraines au rythme actuel d’exploitation et leur demanderont s’ils souhaitent se passer d’eaux souterraines à l’avenir.

Le gouvernement proposera également de planter des cultures alternatives au paddy pour économiser l’eau. Les villageois seront également informés de la conservation de l’eau et de la recharge artificielle des nappes phréatiques. Kadian a déclaré que cela signifierait que l’avenir de la communauté serait laissé à la communauté elle-même. Il a ajouté que cette formule avait fonctionné dans différentes parties du monde.

La recharge des eaux souterraines a un effet à trois volets : elle améliore le rendement durable dans les régions où l’aquifère a été épuisé par un développement excessif, et conserve et stocke l’excès d’eau de surface pour une utilisation future. Le procédé améliore également la qualité des eaux souterraines.

Trente-six des 85 blocs surexploités seront couverts par l’Atal Bhujal Yojana, tandis que le gouvernement de l’État utilisera ses propres ressources pour intervenir dans les autres. Le Yojana, un plan participatif de gestion des eaux souterraines, est soutenu par la Banque mondiale et le Centre. Haryana obtiendra Rs 678 crore en quatre ans pour mettre en œuvre le programme.

À l’heure actuelle, le niveau d’eau est vérifié dans un rayon de 20 km², mais il est désormais prévu de le détecter dans chaque village pour réduire la distance moyenne à 6,5 km².

Le gouvernement préparera l’indice de disponibilité de l’eau pour chaque village tandis que le plan de sécurité de l’eau sera mis en œuvre au cours des quatre prochaines années.

