Hasan Piker de Twitch suscite une controverse avec la maison de West Hollywood

Vraiment, nous vivons à l’époque. Le changement climatique avance sans contrôle. La pandémie fait toujours rage. Pas plus tard qu’hier, quelqu’un a lancé une alerte à la bombe devant la Maison Blanche appelant à la « révolution ». Oh, et aujourd’hui, certaines personnes paniquent parce que le streamer socialiste Twitch Hasan Piker a apparemment acheté une maison de près de 3 millions de dollars à West Hollywood.

Piker est populaire sur Twitch non seulement pour les jeux en streaming dans le passé, mais plus récemment, il s’est intéressé à la politique à partir d’une vision du monde nettement gauchiste. Une fois, Piker a diffusé avec la membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez. Une autre fois, il a déclaré que les États-Unis méritaient le 11 septembre. Selon la personne à qui vous demandez, il s’agit soit d’un communiste radical qui essaie de renverser la démocratie américaine, soit d’un néolibéral à guichets fermés chassant le poids avec des points de discussion sur le socialisme. C’est un espace assez commun pour être occupé en politique, mais qui fait de lui un paratonnerre de discours particulièrement notable dans l’espace ambiant réactionnaire des personnalités du streaming de jeux vidéo.

Et donc aujourd’hui, Piker a été critiqué à la fois par des personnalités socialistes rivales et par la machine à outrage de droite.

“Idk man, c’est carrément contraire à l’éthique de profiter du socialisme et de s’acheter une maison de 3 millions de dollars dans un État qui a l’un des taux d’itinérance les plus élevés du pays”, a écrit le militant Alexis Isabel sur Twitter ce matin.

Des sites comme Breitbart, quant à eux, ont décrit Piker comme un hypocrite pour croire que les milliardaires devraient être interdits tout en achetant une si belle maison.

Mais le retrait le plus impitoyable est venu du site immobilier Dirt, qui documente les goûts immobiliers des 1%. Il a écrit :

Maintenant, environ un an et demi depuis qu’il a piloté la coopérative TYT, il a accumulé suffisamment de poids, d’audience et de revenus pour débourser 2,74 millions de dollars pour une maison spacieuse le long d’une jolie rue bordée d’arbres dans le quartier animé et central de Beverly à West Hollywood. Quartier du Bosquet. Une cour sécurisée et étroitement couverte, sinon fade et sans relief, fait face à la résidence de style pan-méditerranéen d’environ 3 800 pieds carrés qui a été construite en 2014 avec des murs en stuc blanc et un toit en tuiles rouges. On peut soutenir que seuls les avant-toits en bois apparents confèrent à la maison de cinq chambres et 5,5 salles de bain un soupçon de caractère architectural authentique.

“Tout le monde doit se calmer collectivement”, a écrit Piker sur Twitter ce matin en réponse.

Piker, dont environ 1,5 million de followers sur Twitch et 50 000 abonnés actifs ont rendu l’achat possible, a défendu le prix en soulignant que le marché du logement de Los Angeles est une bulle absurde et qu’il en avait assez de louer et qu’il avait besoin d’un plus grand logement pour sa famille et pour sortir. D’autres ont rétorqué qu’il y a une énorme différence entre acheter une maison modeste et déposer une petite fortune dans un mini-manoir hollywoodien. Mais c’est surtout une vieille routine ennuyeuse qui me donne envie de m’arracher les yeux.

Les médias sociaux ont connu les mêmes contorsions lors des primaires démocrates de 2016 et 2020 lorsque les gens ont découvert que Bernie Sanders possédait plus d’une maison. Il a perdu la nomination les deux fois et, à vrai dire, des années plus tard, personne ne s’en soucie vraiment. Les gens n’oublieront probablement pas si vite avec Piker, en partie à cause des jeux de surenchère sur les réseaux sociaux qui les ont incités à s’en soucier en premier lieu. Pendant ce temps, le salaire minimum fédéral sera toujours de 7,25 $ l’heure et les gens feront toujours faillite en visitant l’hôpital.