Hasan Salihamidzic « de bonne humeur » concernant le contrat de Leon Goretzka au Bayern Munich

Il a déjà été indiqué que le Bayern Munich allait plus que probablement faire signer un nouveau contrat par Leon Goretzka avant la fin de cette saison, à la suite de son coéquipier et compatriote milieu de terrain Joshua Kimmich.

Le mois dernier, il a été signalé que le Bayern tenterait idéalement de finaliser le nouvel accord de Goretzka après la pause internationale et il est prévu qu’il signe une prolongation de cinq ans, le gardant au club jusqu’en 2026, un an de plus que Kimmich vient d’accepter. .

Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a affirmé que le club était “de bonne humeur” concernant le nouveau contrat de Goretzka lors d’une apparition télévisée sur Sky90 dimanche (via Sportbuzzer). « Il est très important. C’est un joueur qui a des compétences particulières au milieu de terrain, de box à box. Nous sommes en très bonnes discussions », a confirmé Brazzo lors de sa comparution lorsqu’il a été interrogé sur le numéro 8 du Bayern. Comme cela a été rapporté le mois dernier, tous les termes personnels entre Goretzka et le club ont déjà été convenus, ce ne sont que des chiffres financiers restait à régler. En raison de la situation financière du club après le pic de la pandémie de coronavirus, les finances du nouvel accord se sont avérées être la partie la plus difficile des négociations, comme on pouvait s’y attendre.

Niklas Sule est un autre joueur dont le contrat actuel expire en juin prochain, mais Brazzo espère que le club pourra prolonger son contrat. Sule était lié à plusieurs clubs pendant la fenêtre de transfert d’été, mais a été solide jusqu’à présent cette saison sous Julian Nagelsmann, ayant commencé tous les matches de Bundesliga à l’exception de la victoire 4-1 sur le RB Leipzig ce week-end.

Bien qu’il puisse être dans l’intérêt du Bayern de prolonger le contrat de Sule, la structure salariale du club le rend de plus en plus difficile à accomplir. Salihamidzic a déclaré qu’il savait que la plupart des gars de l’équipe voulaient rester ensemble pour façonner une ère au club, se rendant compte qu’ils pourraient devoir accepter un salaire plus léger que ce à quoi ils s’attendaient. « Les gars comprennent aussi qu’ils veulent rester ensemble. De cette façon, ils ne vont pas à la limite quand il s’agit de gagner. Ils veulent façonner une époque », a-t-il expliqué.

Photo de CHRISTOF STACHE/. via .

En ce qui concerne l’élaboration d’une ère au Bayern, le nouvel accord de Goretzka à venir peu de temps après celui de Kimmich enverrait certainement le bon message au reste de l’équipe, en particulier à ceux qui n’ont plus longtemps à leur contrat. Même avec un nouveau manager, l’harmonie règne au sein de l’équipe après un début de saison positif alors qu’elle se prépare pour un affrontement massif contre Barcelone en milieu de semaine de la Ligue des champions. Ce sera le test le plus difficile de Nagelsmann à ce jour en tant que manager du Bayern.