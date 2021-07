Hasan Salihamidzic déjà ravi du début de vie d’Omar Richards au Bayern Munich

in

Avec le recul, la signature par le Bayern Munich d’Omar Richards du Reading FC pourrait s’avérer très bénéfique étant donné que Julian Nagelsmann pourrait très bien devoir le commencer à l’arrière gauche dès le début de la saison.

Alphonso Davies et Lucas Hernandez ont tous deux subi des blessures en service international qui les empêcheront probablement de débuter la campagne de Bundesliga pour le Bayern. Ajoutez à cela le départ de David Alaba pour le Real Madrid cet été et Nagelsmann est à court d’options pour l’arrière gauche; Richards est la solution évidente pour le début de la saison.

Richards fait déjà bonne impression à l’entraînement à la Sabener Strasse, notamment aux yeux du directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic. Brazzo a récemment déclaré lors d’une conférence de presse que le club est déjà impressionné par toutes les qualités dont il a fait preuve à l’entraînement jusqu’à présent :

️ Hasan #Salihamidžić: “Wir sind sehr froh, dass @OTRichards_ hier in München ist. Er hat viele Stärken und hat sie sofort eingebracht. Der Trainer arbeitet viel individuell mit ihm und er saugt alles auf. Wir sind w sicher, d Freude an ihm haben werden.” pic.twitter.com/PtLCCGXg3y – FC Bayern Munich (@FCBayern) 13 juillet 2021

Nous sommes très heureux que @OTRichards_ soit ici à Munich. Il a de nombreux atouts et les a immédiatement mis à profit. L’entraîneur travaille beaucoup avec lui individuellement et il s’imprègne de tout. Nous sommes sûrs que nous l’apprécierons beaucoup.

Pour Richards, il est probable qu’il sera le bénéficiaire des blessures de Davies et Hernandez. À moins que Nagelsmann ne décide de commencer avec un système de défense à trois, Richards serait le favori des cotes pour commencer à l’arrière gauche au début de la campagne. Bien sûr, Bouna Sarr pourrait également être une option, bien qu’il soit principalement un arrière droit et que son avenir au club soit toujours en question. En ce sens, beaucoup de choses pourraient se passer d’ici la fermeture de la fenêtre de transfert. Le produit du Bayern Campus Josip Stanisic est également une option car le joueur de 21 ans vient de signer son premier contrat professionnel avec le club. Brazzo est un grand fan de lui, mais comme Sarr, il joue généralement comme arrière droit, pas comme arrière gauche, donc il pourrait être plus risqué avec Richards comme option principale.