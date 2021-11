L’avenir de Niklas Sule au Bayern Munich est toujours en jeu. Son absence de l’équipe lors de la défaite 2-1 du Bayern contre le FC Augsburg vendredi s’est clairement fait sentir car il a été l’un des joueurs les plus réguliers de Julian Nagelsmann cette saison en défense. Son contrat actuel au Bayern expire l’été prochain et le Bayern doit désespérément décider de ce qu’il va faire exactement avec le défenseur dominant. Il existe un consensus général parmi les fans du Bayern selon lequel, compte tenu de ses performances, il mérite à 100% un nouveau contrat au Bayern et ce serait une énorme perte de le faire potentiellement marcher sur un transfert gratuit.

Avant le coup d’envoi à Augsbourg vendredi, le directeur sportif Hasan Salihamidzic a fait le point sur la situation du contrat de Sule. « Il a un contrat qui expire, vous le savez aussi. Les pourparlers ne sont pas faciles. S’il y a quelque chose à dire à ce sujet, nous le dirons », a expliqué Brazzo à DAZN (az).

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Ces dernières semaines, Sule a été lié à un transfert potentiel à Newcastle United en Premier League, car le club dispose désormais d’une pléthore d’argent à dépenser après la récente prise de contrôle par l’Arabie saoudite. À l’automne et à l’été, la rumeur disait que Thomas Tuchel était intéressé à amener potentiellement Sule à Chelsea et il avait même été dit qu’ils pourraient utiliser Antonio Rudiger pour aider à négocier un accord d’échange. Rudiger a également un contrat à expiration à venir, mais avec la forme que lui et Sule sont respectivement pour Chelsea et le Bayern, aucun des deux clubs ne voudrait de manière réaliste se débarrasser de son joueur, et pour une bonne raison.

Il est particulièrement impressionnant que Sule ait si bien suppléé à l’arrière droit ainsi qu’à l’arrière central. Josip Stanisic était resté ferme sur le côté droit au début de la saison lorsque Benjamin Pavard revenait d’une blessure à la cheville, mais Sule a été exceptionnel à l’arrière droit lors de la suspension de Pavard en Bundesliga suite au carton rouge qu’il a obtenu contre SpVgg Greuther Fürth à la fin de septembre. Nagelsmann est connu pour jouer entre un dos quatre et un dos trois, et contre Augsbourg, passer à trois défenseurs centraux sans la présence de Sule semblait causer plus de mal que de bien. Il est primordial pour le Bayern qu’ils essaient d’obtenir un nouvel accord pour Sule.