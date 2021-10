Hasan Salihamidzic du Bayern Munich aborde le statut vaccinal de Joshua Kimmich

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan « Brazzo » Salihamidzic, savait que les questions concernant Joshua Kimmich allaient venir et s’est adressé aux médias – même sans s’engager sur la façon dont le club procéderait.

« Je n’en dirai rien, Jo le commentera lui-même plus tard. Mais les gens connaissent notre opinion et notre recommandation de se faire vacciner. En Allemagne, cependant, il n’y a pas d’obligation de vaccination. Tout le monde peut le décider pour lui-même », a déclaré Salihamidzic (tel que capturé par Tz). « Nous recommandons aux gens de se faire vacciner. Pour donner à tous les autres une vie plus normale. Mais c’est une affaire privée.

Lorsqu’on lui a demandé si le Bayern Munich pourrait suivre l’exemple des équipes sportives aux États-Unis en faisant pression sur les athlètes pour qu’ils se fassent vacciner, Salihamidzic a déclaré que ce n’était pas possible en Allemagne.

Quant à la façon dont le club surveille la situation avec ses joueurs, Salihamidizic fait confiance au personnel médical du club.

« C’est entre les mains de notre médecin d’équipe, le Dr Roland Schmidt. Le contact avec le service de santé est très bon », a-t-il déclaré.