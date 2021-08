Hasan Salihamidzic du Bayern Munich « garde les yeux ouverts » alors que la fenêtre de transfert se termine

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, a été présenté sur Sport1-Doppelpass et a abordé un certain nombre de sujets.

Nous avons déjà appris que le Bayern Munich surveillait de près Erling Haaland du Borussia Dortmund, mais nous avons également eu l’occasion d’entendre les dernières prises de position du directeur sportif sur ses transferts cet été et les négociations de contrat en cours du club avec les joueurs actuels (telles que capturées par compte Twitter @iMiaSanMia).

«Avec (Dayot) Upamecano et Omar Richards, nous avons recruté deux jeunes joueurs. Ensuite, nous devons voir ce qui est possible. Nous approfondissons actuellement le marché des transferts, il n’y a pas beaucoup de mouvement. Mais nous gardons les yeux ouverts et ferons ce qui est possible », a déclaré Salihamidzic.

En ce qui concerne les négociations en cours, Salihamidzic n’aime pas commenter de telles questions – mais l’a fait de toute façon.

« Il vaudrait mieux ne pas toujours parler de contrats. Je comprends que les transferts sont un sujet passionnant pour les médias. Mais pour nous, il est plus important que les joueurs sachent qu’ils ont des partenaires de négociation fiables », a déclaré Salihamidzic. « Je ne peux donc pas dire à quel point les pourparlers sont avancés maintenant. Il est clair que nous voulons garder ce noyau de joueurs – (Joshua) Kimmich, (Leon) Goretzka, (Manuel) Neuer, (Thomas) Müller, (Robert Lewandowski) Lewa – et que nous voulons développer autour d’eux des joueurs qui peuvent compléter leurs rôles lorsque les meilleurs joueurs sont mis à l’écart.