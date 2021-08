Hasan Salihamidzic est convaincu que Julian Nagelsmann convient parfaitement au Bayern Munich

in

Après avoir perdu le manager sextuple Hansi Flick, le directeur sportif du Bayern Munich Hasan “Brazzo” Salihamidzic sait à quel point son club a eu de la chance de pouvoir acquérir un entraîneur comme Julian Nagelsmann.

Alors que Flick a connu un grand succès pendant son séjour avec le club, la liste est dans un état de transition partielle car le Bayern Munich doit commencer à planifier à quoi pourrait ressembler l’avenir lorsque certains des meilleurs joueurs de l’équipe atteindront le crépuscule de leurs carrières respectives.

Salihamidzic pense que Nagelsmann est l’homme parfait pour le poste.

« Il ne veut pas tout changer. Nous avons concédé beaucoup de buts l’année dernière, il veut donc apporter un peu plus de stabilité », a récemment déclaré Salihamidzic à Sport1-Doppelpass (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Nous voulons être encore meilleurs à l’avenir. La façon dont il traite les joueurs et les entraîneurs est impressionnante.

À l’ère post-Flick, Salihamidzic savait que le club avait besoin d’un joueur capable de travailler simultanément avec les vétérans, tout en incorporant du sang neuf. Le club a estimé que Nagelsmann était un ajustement parfait.

“Nous avions besoin d’un coach après Hansi Flick, qui veut aussi se développer, qui travaille avec notre campus et notre équipe, mais qui veut aussi amener notre équipe actuelle à un nouveau niveau. Nous pensons qu’il peut façonner une époque ici », a déclaré Salihamidzic.

Quant à l’apparence de la compétition de Bundesliga pour son équipe cette saison, Salihamidzic sait que le Borussia Dortmund est à la recherche et ne se permettra pas de sauter un battement même après avoir perdu Jadon Sancho contre Manchester United.

« Dortmund a perdu un joueur important à Sancho. Mais (Donyell) Malen est un bon joueur, je pense qu’ils seront en compétition. On regarde un peu la concurrence, mais avant tout on se regarde. Nous avons maintenant un nouvel entraîneur et beaucoup à faire », a déclaré Salihamidzic.