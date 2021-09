Hasan Salihamidzic explique pourquoi Leroy Sané du Bayern Munich « ne sera jamais un Kimmich »

La forme de Leroy Sané continue de s’améliorer cette saison. Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, a commenté l’ailier allemand et a expliqué pourquoi il ne sera jamais comme Joshua Kimmich.

Pendant la pause internationale, Sané a inscrit un but contre le Liechtenstein et un but et une passe décisive contre l’Islande. Ces éliminatoires de la Coupe du monde ont certainement fait des merveilles pour la confiance en soi de l’ailier avec l’équipe nationale allemande.

Sané a été hué par les fans du Bayern il y a quelques semaines à peine, mais convaincu sur de longues périodes pour Die Mannschaft. Il a également marqué contre le RB Leipzig après son retour des éliminatoires de la Coupe du monde pour garder la forme en vie. Il est clair que Sané se concentre sur l’amélioration et est déterminé à apporter des performances cohérentes au Bayern. Les patrons du Bayern exigent beaucoup plus de lui.

« Leroy réfléchit beaucoup. Il n’est pas non plus satisfait du nombre de matchs qui se sont déroulés. Il a montré sa classe, mais lui et bien sûr nous voulons qu’il soit un joueur de premier plan au Bayern », a déclaré Brazzo sur Sky90 (tel que capturé par Abendzeitung).

Sané doit être un joueur décisif dans les matchs, mais aussi montrer le bon langage corporel sur le terrain. « Il ne sera jamais un Kimmich. Il est différent, juste à cause de son comportement. Brazzo a déclaré en faisant référence au leadership de Joshua Kimmich, à son attitude et à son langage corporel.

Brazzo est convaincu que Nagelsmann rendra Sané de plus en plus fort. Il est clair que Brazzo et le reste des patrons du Bayern soutiennent pleinement la croissance de Leroy Sané. Leroy Sané n’est peut-être pas encore un leader, mais cela viendra avec confiance. En ce moment, Sané va de mieux en mieux et c’est ce qui compte. La confiance et le leadership viendront avec le temps, mais pour l’instant, tout ce qui compte, c’est qu’il se dirige dans la bonne direction.