Selon un rapport de ., tout n’est pas harmonieux à la Sabener Strasse. Ce n’est pas exactement une nouvelle, car les choses ne sont jamais harmonieuses au Bayern Munich – mais la nature du problème est un peu inquiétante, car nous avons déjà tout entendu.

Voici un résumé très rapide des principaux points du rapport. Si vous voulez le tout, vous devez absolument vous abonner à . vous-même.

Hasan « Brazzo » Salihamidzic et Julian Nagelsmann s’entendent bien, mais ils ont encore quelques désaccords. Rien d’extraordinaire… pour l’instant. Le patronage d’Uli Hoeness a protégé Brazzo d’un examen interne depuis un certain temps maintenant, mais son influence s’estompe. Les tentatives du Bayern pour trouver des talents bon marché sur un marché post-pandémique ont été moins que réussies. Un grand nombre de flops de bas niveau sont considérés comme aussi dommageables qu’un seul gros. Le président du club Herbert Hainer et le PDG Oliver Kahn devraient observer le travail de Brazzo de beaucoup plus près à l’avenir. Le mantra du club est : « Deux mauvaises fenêtres de transfert et tu es parti ».

C’est donc l’essentiel de ce que Brazzo et le Bayern Munich traitent ici. On a vraiment l’impression que le directeur sportif subit beaucoup de pression en ce moment, surtout avec certaines équipes à travers l’Europe qui dépensent comme s’il n’y avait pas de lendemain. Les grosses signatures de Brazzo (Lucas Hernandez et Leroy Sane) n’ont pas été les coups sûrs auxquels il s’attendait probablement, et ses mesures provisoires l’année dernière ont été des échecs complets.

Cette année, il a choisi de verser une nouvelle fois l’argent sur Upamecano, qui doit se mettre au travail pour justifier son achat. Pendant ce temps, la poursuite de joueurs comme Sabitzer pourrait être la clé pour sauver une fenêtre de transfert autrement calme. Le temps presse pour le directeur sportif du Bayern. Si l’on en croit les rapports, une autre mauvaise fenêtre pourrait marquer la fin de sa carrière au Bayern.