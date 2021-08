Hasard intempestif ou « solution magique » ?

in

La nouvelle du jour n’en est qu’une : Pacquiao affrontera Ugás, pas Spence, une “coïncidence” qui pourrait résoudre le feuilleton qui est devenu le super champion WBA à 147 livres.

La justification officielle est que Spence a subi un détachement de retraite et s’est retiré du combat. Une blessure qui accepte le bénéfice du doute, mais ce doute est contaminé par tout ce qui s’est passé, se passe et pourrait se produire avec les ceintures de la division poids welters de la World Boxing Association.

Une division transformée en un pur feuilleton, des erreurs commises par la WBA dans la gestion de ses champions, de la mise en pause de Manny Pacquiao et de la promotion de Yordenis Ugás à son poste. Littéralement, la WBA s’est retrouvée dans une impasse, que cette “coïncidence” (la blessure de Spence) résoudra en partie, ce que nous expliquons en détail dans cette vidéo.

Les droits de Pacquiao, les droits d’Ugás, les possibles poursuites des deux contre l’agence, le procès en cours contre Manny Pacquiao de Paradigm Sports Management, l’agacement d’Ugás envers le rival choisi pour être l’acte d’ouverture de Spence vs. Pacquiao (Fabián Maidana), l’incidence du scandale ou de la WBA et l’accumulation d’erreurs dans les décisions de l’organe directement et indirectement liées à la situation entourant ce combat.

Dans cette vidéo, nous mettons en contexte ce qui est vu et pas vu d’un combat auquel personne ne s’attendait, mais qui en fin de compte est le combat qui aurait dû être ordonné depuis le début.