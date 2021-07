Hasbro annonce la figurine Galactus Haslab de la série Marvel Legends ⋆ .

Hasbro a annoncé que le prochain projet HasLab financé par les fans apportera le Dévoreur de mondes à la gamme Marvel Legends Series avec une imposante figurine Galactus de 32 pouces disponible pour les bailleurs de fonds via Hasbro Pulse, au prix de 399,99 $; Découvrez les images promotionnelles ici…

La série MARVEL LEGENDS HASLAB GALACTUS est la plus grande figurine MARVEL LEGENDS à ce jour. D’une hauteur de 32 pouces, le cadre de cette figurine est composé de plus de 300 pièces individuelles, comprend des lumières LED dans les zones de la tête et de la poitrine, possède plus de 70 points d’articulation et 3 accessoires de plaque frontale interchangeables pour des expressions alternatives. Nécessite 4 piles AAA, non incluses.

La figurine Haslab Galactus de Marvel Legends Series est disponible jusqu’au 30 août via les sites officiels Hasbro Pulse et Hasbro Pulse UK.

