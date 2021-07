Hasbro dévoile la collaboration Transformers X Jurassic Park .

]]>]]>

Hasbro a annoncé son prochain Transformateurs et parc jurassique collaboration avec la révélation de deux figurines – le pack de véhicules Tyrannocon Rex & Autobot JP93 qui lancera la nouvelle gamme en décembre, au prix de 104,99 $ / 124,99 £; Découvrez les images promotionnelles ici…

Continuez dans une aventure de 65 millions d’années avec le pack de figurines et de véhicules TRANSFORMERS X Jurassic Park. Les emblématiques T. rex et Ford Explorer du film à succès de 1993, Jurassic Park, sont désormais des robots TRANSFORMERS : TYRANNOCON REX et AUTOBOT JP93 ! La figurine TYRANNOCON REX de 7 pouces de haut se convertit en mode TR rex en 27 étapes, et la figurine AUTOBOT JP93 de 5,5 pouces de haut se convertit en mode Ford Explorer sous licence en 18 étapes. Pour créer les personnages les plus précis à l’écran, les deux figurines comportent 260 opérations de déco combinées et des détails inspirés du manège à sensations révolutionnaire d’Universal Pictures et d’Amblin Entertainment – y compris un emballage inspiré de la scène emblématique où T. rex s’échappe de son enclos, avec le Ford Explorer écrasé et renversé. L’AUTOBOT JP93 est également livré avec un accessoire blaster qui peut s’attacher à la figurine dans les deux modes et la figurine TYRANNOCON REX présente une texture de dinosaure moulée détaillée.

Le TYRANNOCON REX est lâche. Répétez : TYRANNOCON REX est lâche ! Ne pas paniquer. L’AUTOBOT JP93 a été envoyé et est équipé pour faire face à la situation. AUTOBOT JP93 traquera l’actif hors de son confinement et le ramènera rapidement dans son enclos. Si vous voyez TYRANNOCON REX, ne l’approchez pas. Veuillez appeler la sécurité de Jurassic Park lorsque vous êtes hors de portée en toute sécurité ! Les robots TRANSFORMERS ont toujours été plus que l’œil, mais maintenant, grâce à la collaboration TRANSFORMERS, les fans peuvent découvrir ces personnages plus grands que nature alors qu’ils font équipe, fusionnent et rencontrent d’autres personnages, équipes et personnes qui partagent cette même qualité spéciale.

]]>]]>

Lien source