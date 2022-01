Hasenhuttl heureux d’organiser un spectacle pour les nouveaux propriétaires de Southampton ; salue l’agresseur « dangereux »

Les nouveaux propriétaires de Southampton ont regardé depuis les tribunes alors que le club enregistrait sa plus grande victoire en Premier League de la saison en battant Brentford 4-1, et le patron Ralph Hasenhuttl était heureux de faire un spectacle.

Les buts de Jan Bednarek, Armando Broja et Che Adams, ainsi qu’un but contre son camp du gardien des Bees Alvaro Fernandez, ont assuré une victoire retentissante lors de la première sortie de haut niveau des Saints depuis le rachat de la semaine dernière.

Le milieu de terrain de Brentford, Vitaly Janelt, a brièvement égalisé les débats avec une belle volée en première mi-temps, mais la soirée appartenait aux hôtes rampants de Ralph Hasenhuttl.

Victoire pour Southampton – sécurisé devant l’investisseur principal Dragan Solak – les a propulsés à la 11e place du classement, un point et deux places au-dessus de leurs adversaires.

Et parlant après le match, Hasenhuttl a déclaré : « Ils [the owners] vu un bon match aujourd’hui et trois points mérités.

« Nous avions 120 minutes samedi, donc voir notre énergie aujourd’hui depuis le début était impressionnant. Marquer quatre buts pour la première fois depuis 2017, ce n’est pas très souvent que le temps additionnel se joue et on se sent à l’aise car parfois c’est serré ici. Aujourd’hui, nous avons réalisé une performance fantastique.

«Notre attitude aujourd’hui était de ne pas abandonner, d’aller chercher chaque balle. Vous pouvez voir qu’il y a une raison pour laquelle Brentford connaît une bonne saison et nous savions que nous devions les garder loin de notre objectif, ils sont dangereux sur les coups de pied arrêtés et autour de la surface. Nous avions des attaquants rapides à l’avant et c’était une performance très contrôlée et disciplinée aujourd’hui.

« Nouvelle formation que nous n’avons pas joué depuis un moment mais Oriol [Romeu] était bon et James [Ward-Prowse] était fantastique. Nous sommes heureux. »

@armandobroja9 appelant… pic.twitter.com/jTcEksjN61 – Southampton FC (@SouthamptonFC) 11 janvier 2022

Sur la performance impressionnante de Broja, il a ajouté : « C’est une grande menace. Il n’a pas eu beaucoup de mauvais matchs cette saison, donc aujourd’hui, il a encore montré à quel point il peut être dangereux pour l’adversaire et il est très utile pour notre jeu.

« Résultat important pour nous. Invaincu en cinq matchs maintenant et encore plus longtemps à domicile. Nous avons parlé d’avoir marqué un deuxième et un troisième but et de pouvoir jouer au football plus calmement, donc c’était fantastique à regarder. Aujourd’hui, c’était l’une des meilleures performances à domicile.

Broja bourdonnant après la nuit de rêve

Broja, s’adressant à BBC Match of the Day, a ajouté : « Soirée incroyable – ici, à la maison, une atmosphère incroyable, ils nous ont soutenus et ce fut une excellente performance du début à la fin. Je ne pourrais pas demander beaucoup plus vraiment.

Quant à son jeu, l’attaquant a déclaré : « Un grand crédit à Oriol [Romeu] c’était un bon ballon que j’avais beaucoup à faire mais reconnaissant pour un bon ballon d’Oriol et une excellente performance des garçons.

«Ça se passe bien, j’essaie de rester concentré et je ne pense pas trop à ce genre de choses. Je suis jeune, il est donc important pour moi de garder les pieds sur terre et de continuer à aider l’équipe, alors j’essaie juste d’aider l’équipe autant que possible.

« Passer de la ligue néerlandaise à la Premier League est un grand pas, j’ai dû apprendre très rapidement comment était la Premier League. C’est incroyable, la meilleure ligue du monde donc c’est très dur mais les garçons expérimentés m’ont tous aidé et m’ont aidé à m’installer. Je profite juste de mon football en ce moment, ça se passe bien.

« Il y avait un élément où nous manquions de buts et nous devions gagner des matchs, en tant que performance d’équipe, c’est incroyable que les buts soient venus aujourd’hui, mais nous commençons à trouver notre rythme en équipe ces dernières semaines. »