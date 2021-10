Hasenhuttl qualifie les Saints d’un « résultat juste », mais Burnley’s Dyche est déçu

Ralph Hasenhuttl a estimé qu’un match nul était un résultat juste tandis que Sean Dyche était déçu alors que Southampton partageait le butin avec Burnley.

Dyche voyage Bordeaux a pris la tête du match grâce à la signature estivale de Maxwel Cornet. Les saints riposté et marqué de chaque côté de la mi-temps. Mais Cornet a marqué un délicieux deuxième but pour égaliser le score à 2-2, c’est ainsi qu’il s’est terminé.

Malgré plus de possession de balle et de tentatives de but, Hasenhuttl a estimé que son équipe n’en avait pas fait assez pour gagner les trois points.

Il a déclaré à Match of the Day : « Nous avons eu de bons moments où nous avons créé beaucoup d’occasions et avons été agressifs avec le ballon.

« Après avoir concédé, nous avons commencé à faire ce que nous voulions mais nous n’en avions pas assez en seconde période.

«Nous avons marqué le but et avons eu quelques occasions, mais nous n’en avons pas fait assez. Nous avons changé de forme dans les 20 dernières minutes car nous avions vraiment du mal à gagner les deuxièmes ballons.

« Le tirage au sort est un résultat juste. Nous avons eu une meilleure première mi-temps après avoir concédé le but et ils ont eu la meilleure deuxième mi-temps.

Les buteurs de l’équipe locale étaient les jeunes Tino Livramento et Armando Broja. Les deux ont eu un impact précoce après leur adhésion cet été.

« Ce sont des joueurs très importants pour nous et ce sont des signatures absolument positives que nous pourrions faire cet été », a déclaré Hasenhuttl à propos de la paire.

« Nous savons que les jeunes joueurs peuvent avoir une chance dans notre club. Ils sont tous les deux très jeunes et avec beaucoup de talent et ils se sentent à l’aise avec cette équipe dans ce club.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Prudence sur Cornet, exhorte Dyche

Pendant ce temps, Dyche avait une vision positive de la performance de son équipe alors qu’ils n’obtenaient que leur quatrième point de la saison.

Il a déclaré: «Je pense qu’il y avait beaucoup de bonnes choses à propos de nos performances. Je l’ai souvent dit ces derniers temps mais nous avons eu deux excellents buts de Maxwel [Cornet].

« Nous sommes déçus des buts [conceded]. Le premier d’un coup de pied arrêté et le second d’une erreur.

Il [Cornet] avait été bon mais nous devions être un peu prudents avec lui car il était un peu à l’étroit avec un problème aux ischio-jambiers. Il nous donne ce peu de différence que nous recherchions.

« Par nos remplacements positifs, il était clair que nous essayions de gagner le match. Nous avons enlevé Maxwel par précaution car il se prépare toujours à la remise en forme de la Premier League.

« C’était un autre affichage positif avec quelques erreurs. Éliminez-les et nous sommes en forme avec ce que nous essayons de réaliser. »

LIRE LA SUITE: Benitez a perdu les mots à Everton s’effondre alors que Watford marque quatre buts en retard