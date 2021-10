Hash-Tag US_BananaRepublic | Rapport SGT

par Dave Kranzler, Investment Research Dynamics :

« Quand vous voyez que les hommes s’enrichissent par la corruption et par l’attraction que par le travail, et que vos lois ne vous protègent pas contre eux, mais les protègent contre vous – lorsque vous voyez la corruption récompensée et l’honnêteté devenir un sacrifice de soi – vous pouvez sachez que votre société est condamnée. – Francisco d’Aconia « Discours d’argent » de « Atlas Shrugged »

Le signe le plus sûr qu’un pays est devenu une république bananière est l’extrême redistribution des richesses. L’écart de richesse entre les 1 % supérieurs et le reste a commencé à s’accélérer en 2008, lorsque la Fed a commencé à surgonfler lentement la masse monétaire. Mayer Rothschild a proclamé « donnez-moi le contrôle de la masse monétaire d’un pays et peu m’importe qui établit les règles ». C’est la proclamation non seulement de quelqu’un qui comprend et sait appliquer la théorie monétaire mais d’un dictateur misanthrope caractéristique des attributs d’une République bananière.

Les États-Unis sont devenus la plus grande république bananière de l’histoire. Une corruption flagrante et sans vergogne et un degré inimaginable de redistribution des richesses effectué par ceux qui contrôlent la masse monétaire. De plus, ceux qui ont été élus ou nommés pour protéger le public de la cupidité et de la corruption des entreprises américaines, en particulier et surtout les Too Big Too Fail Banks et le Military Industrial Complex, ont été bien payés pour détourner le regard. C’est la définition d’une république bananière. Et ce commentaire ne traite pas des relations très problématiques, mais dissimulées, de l’actuel « président » et de son fils.

J’en parle parce que Wall Street On Parade a présenté plus de preuves que les États-Unis se sont transformés en une république bananière corrompue et commerçante : « La Fed subventionne les fonds du marché monétaire exploités par BlackRock de Larry Fink alors que BlackRock gère une grande partie de Jerome La richesse de Powell : »

L’année dernière, pendant la crise financière, le président de la Fed, Jerome Powell, a eu cinq appels téléphoniques confidentiels avec le président-directeur général de BlackRock, Larry Fink. Le premier appel du 19 mars a duré 30 minutes ; il y a eu deux appels en avril, un le 3 avril et un le 9 avril, tous deux d’une durée de 15 minutes. Un appel téléphonique entre Powell et Fink le 13 mai a duré 30 minutes ; et une le 20 novembre a duré 10 minutes.

C’est un total de 100 minutes que le président de la banque centrale des États-Unis a passé au téléphone avec l’homme qui dirige l’entreprise qui gère également une grande partie de la richesse de Powell via ses fonds négociés en bourse iShares. Les dates et heures des appels téléphoniques proviennent des calendriers quotidiens publiés par Powell.

Les appels téléphoniques de Powell avec Fink se sont poursuivis cette année. Le 5 février, Powell a eu un appel téléphonique de 30 minutes avec Fink. Le 1er mars de cette année, il y a eu une étrange réunion virtuelle d’une heure entre Fink et le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et le personnel de la Fed. (Les calendriers quotidiens de Powell ne sont actuellement disponibles que jusqu’en août de cette année.)

Il y a une impression croissante que Fink fonctionne en tant que consultant auprès de la Réserve fédérale tandis que sa société, BlackRock, gère également une partie importante de la richesse de Powell. Voir ce rapport : BlackRock a rédigé le plan de sauvetage avant qu’il n’y ait une crise – Maintenant, il a été embauché par trois banques centrales pour mettre en œuvre le plan

Mais attendez, il y a plus :

La Fed a également accordé à BlackRock trois contrats sans soumission en 2020 pour gérer les programmes d’achat d’obligations d’entreprises de la Fed. En vertu de ces contrats, BlackRock était autorisé à acheter ses propres fonds négociés en bourse.

Maintenant, nous apprenons de Crane Repo Data, qu’une grande partie des opérations de Reverse Repo trop généreuses de la Fed ont atterri dans les fonds du marché monétaire BlackRock. Crane Repo Data rapporte qu’au 30 septembre, le marché monétaire BlackRock Liquid FedFund détenait 84 milliards de dollars de Reverse Repos de la Fed, tandis que son BlackRock Liquid T-Fund détenait 65 milliards de dollars.

C’est maintenant les États-Unis. Un bastion de corruption et d’auto-opération élitiste qui signale une saisie de richesse hyperbolique avant un effondrement épique. Vous pouvez lire le reste du rapport de Martens ici : RELIER

