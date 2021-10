Hashbon Rocket fait irruption dans l’espace DeFi avec le tout premier DEX à chaîne croisée ⋆ ZyCrypto

Publicité





La fourniture de liquidités est un rôle central dans l’espace des crypto-monnaies. Ceux qui fournissent des liquidités sont souvent connus comme des teneurs de marché sur une bourse centralisée ou décentralisée. Pour jouer un tel rôle, ils sont récompensés par des frais. Sur les bourses centralisées (CEX), les fournisseurs de liquidité ou teneurs de marché bénéficient de frais réduits voire nuls par rapport aux preneurs ou à ceux qui bénéficient de la liquidité apportée.

Avec les DEX, les fournisseurs de liquidités sont récompensés par les frais payés par d’autres utilisateurs pour leurs transactions. Que ce soit sur un CEX ou un DEX, les fournisseurs de liquidité jouent le même rôle mais sont récompensés différemment. C’est l’une des nombreuses opportunités de revenus que DeFi a créées pour les passionnés de crypto. De plus, les LP sur les DEX gagnent passivement leurs récompenses. Compte tenu de cela, plusieurs investisseurs de détail ont pu miser sur divers pools de liquidités dans l’écosystème DeFi pour gagner un revenu passif.

Au milieu des nombreux DEX et pools de liquidités qui surgissent quotidiennement, Hashbon a lancé le tout premier échange décentralisé inter-chaînes (CDEX), Hashbon Rocket. Hashbon Rocket a littéralement fait irruption sur la scène DeFi pour révolutionner l’ordre des choses et réinventer la finance (FiRe). Le CDEX a été conçu pour résoudre le problème d’interopérabilité dans DeFi que les DEX populaires comme Uniswap et Pancakeswap n’ont pas été en mesure de résoudre en raison de la technologie blockchain sous-jacente qui les alimente. Alors que Uniswap DEX fonctionne sur le réseau Ethereum et Pancakeswap Binance Smart Chain (BSC), les deux n’ont pas réussi à intégrer la fonctionnalité interopérable, entravant ainsi l’adoption rapide du DLT.

HashRocket pour activer l’échange de jetons sur diverses chaînes de blocs

Ce que Hashbon propose avec Hashbon Rocket est un échange décentralisé (DEX) qui peut faciliter les transactions multi-chaînes sans aucun obstacle. En tant que tel, les utilisateurs peuvent échanger un jeton ERC20 contre un BEP20 sans tracas. Conformément à la feuille de route pour Hashbon Rocket DEX, dans un avenir proche, les utilisateurs pourront échanger des jetons natifs vers des chaînes compatibles EVM telles que Polygon (MATIC), Solana. Hashbon Rocket s’écarte des échanges intra-chaîne vers les échanges inter-chaînes.

Au cœur du tout premier CDEX se trouve le jeton HASH, le jeton d’utilité et de gouvernance de Hashbon qui non seulement fera pivoter chaque échange sur le HashRocket, mais donnera à chaque détenteur le droit de vote au sein de l’écosystème. Le jeton HASH est conforme aux normes ERC20 et BEP20 et sera utilisé pour couvrir les frais de staking et d’arbitrage. En dehors de cela, chaque détenteur de jeton HASH est éligible pour le rôle d’arbitre. Les arbitres sur HashRocket exécutent des rôles similaires à ceux des mineurs dans une blockchain compatible avec la preuve de travail. Cependant, HashRocket est construit sur l’algorithme de consensus de preuve de participation, de sorte que les arbitres doivent mettre en jeu pour sécuriser le réseau.

Les détenteurs de jetons pour gagner un revenu en tant qu’arbitres ou LPs

Dans le vrai sens, il y a une teinte du modèle de consensus de preuve d’autorité (POA) dans la façon dont les arbitres fonctionnent car chaque échange de jetons doit être vérifié par eux avant que les utilisateurs obtiennent leurs jetons échangés dans un échange de jetons ERC20 à BEP20 et vice versa. Cependant, lorsqu’un arbitre ne confirme pas correctement une transaction de swap, il est pénalisé. À l’inverse, les arbitres recevaient des récompenses lucratives pour avoir vérifié correctement les transactions. Le pouvoir de vote dont disposent les arbitres est égal au nombre de jetons $HASH en leur possession. Alternativement, les utilisateurs peuvent gagner des récompenses sur HashRocket en mettant leurs jetons en tant que LP.