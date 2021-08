Hashdex Asset Management lance le premier Bitcoin-ETF « vert » du Brésil. ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Un nouveau fonds négocié en bourse (ETF) lancé au Brésil par la société d’investissement alternative axée sur la cryptographie Hashdex Asset Management prétend être le premier ETF Bitcoin «vert» du pays. Le fonds Asset Management prévoit de neutraliser ses émissions de carbone associées en achetant des crédits de carbone, une tendance récente dans l’industrie de la cryptographie. Hashdex s’est associé au Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI) allemand, qui produira des rapports annuels estimant la consommation d’énergie et les émissions de carbone à la base de la création du BTC acquis par le fonds.

L’ETF vise actuellement à investir 0,15 % de ses liquidités dans des crédits carbone.

Le fonds négocié en bourse vise actuellement à investir chaque année 0,15% de ses actifs liquides dans des crédits carbone et des technologies respectueuses de l’environnement. Le fonds a été lancé à la bourse brésilienne B3 à la fin de la semaine dernière sous le symbole BITH11. Rogerio Santana, directeur des relations à la bourse B3 basée à São Paulo, a déclaré : « Le nouvel ETF offre aux investisseurs une exposition aux variations du principal actif numérique mondial, avec tout son potentiel de croissance et sa réserve de valeur, de manière régulée, sécurisée et durable. buts.”

Les fonds crypto verts ont gagné en popularité cette année.

Les fonds crypto verts et les crédits carbone ont gagné en popularité cette année, car les préoccupations concernant la consommation d’énergie à base de combustibles fossiles des opérations d’extraction de crypto sont entrées dans le discours dominant. Plus tôt cette année, l’émetteur canadien de Bitcoin ETF, Ninepoint, a annoncé son intention de compenser l’empreinte carbone de son fonds BTC, en partenariat avec le fournisseur de services de compensation carbone CarbonX. En juin, le gestionnaire de fonds spéculatifs One River Digital a signalé une augmentation de la demande de produits d’investissement Bitcoin neutres en carbone. Comme indiqué précédemment, la société d’investissement mondiale SkyBridge Capital a annoncé qu’elle s’était associée au fournisseur de crédits carbone MOSS Earth pour acheter des jetons représentant 38 436 tonnes de compensations carbone.