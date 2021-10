Hashflag Twitter pour l’événement Apple ‘Unleashed’ du 18 octobre maintenant en ligne

Parallèlement à ses événements, Apple utilise un « hashflag » #AppleEvent sur Twitter, et après l’annonce d’aujourd’hui, le hashtag a été mis à jour avec de nouvelles illustrations reflétant l’événement « Unleashed ».



Le hashflag mis à jour présente une transition du bleu clair au bleu plus foncé, ce qui correspond à l’illustration de l’invitation à l’événement. Apple utilise des hashflags pour augmenter la visibilité des événements et créer un battage médiatique sur les réseaux de médias sociaux.

Apple utilise des hashflags Twitter personnalisés depuis la fin de l’année dernière, et les recherches effectuées par Agency Creative suggèrent que ces hashflags personnalisés peuvent coûter jusqu’à 1 million de dollars.

L’événement Apple « Unleashed » devrait avoir lieu le lundi 18 octobre et devrait se concentrer sur les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Mercredi 15 septembre 2021 14h32 PDT par Juli Clover

