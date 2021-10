Hashgraph vs Blockchain : pourquoi Aktio mise sur l’ancien

[Featured Content]

Il va sans dire que les technologies de registre distribué (DLT) ont pris d’assaut le monde, en particulier au cours des dernières années.

Cela est largement dû à l’augmentation astronomique du prix des crypto-monnaies, dont la plupart utilisent le DLT comme technologie sous-jacente. Le leader du marché, Bitcoin, a atteint un niveau record de près de 65 000 $, attirant l’attention du monde entier sur le marché.

Alors que beaucoup soutiennent que cela est dû à de pures spéculations, c’est un fait que cela attire l’attention sur l’industrie. Les gouvernements du monde entier recherchent des solutions basées sur le DLT pour résoudre les problèmes urgents de leur infrastructure.

Cela dit, il est important d’examiner de plus près les différents types de DLT et d’examiner leurs avantages, leurs inconvénients et peut-être de tirer une conclusion de ce qui est mieux.

Qu’est-ce que la blockchain ?

Il ne fait aucun doute que la blockchain est l’itération la plus populaire de la technologie du grand livre distribué – c’est la pile sous-jacente utilisée par la plupart des crypto-monnaies, y compris Bitcoin. Au sein d’une blockchain, les pairs ont tendance à communiquer et à créer un réseau peer-to-peer (P2P).

D’un point de vue technique, une blockchain représente une série de blocs connectés dans une base de données immuable, ce qui signifie qu’une fois écrites, les données ne peuvent pas être supprimées ou modifiées à moins que la majorité gouvernante n’en décide autrement – dans le cas des blockchains publiques, qui ont tendance à être celles avec le plus de popularité.

Cela fait des technologies basées sur la blockchain une solution proposée pour divers problèmes qui perturbent les segments de marché actuels, en particulier dans le monde de la finance.

Qu’est-ce que Hashgraph ?

Hashgraph représente une méthode de consensus qui offre une approche différente de la technologie des registres distribués et est souvent proposée comme alternative aux blockchains.

La première chose à considérer est qu’il s’agit d’une technologie officiellement brevetée, et le seul grand livre autorisé qui l’utilise est Hedera Hashgraph, et sa crypto-monnaie native est HBAR. Il a été inventé au milieu des années 2010 par l’informaticien américain Leemon Baird, qui est également le CTO de Swirlds – la société qui détient le brevet.

Hashgraph a été décrit comme un successeur ou une continuation du concept derrière la blockchain, et il est censé réduire les coûts, les contraintes de sécurité, l’équité, la vitesse, etc.

Il n’utilise pas de modèle de minage comme les blockchains Proof-of-Work. Pourtant, au lieu de cela, il utilise un modèle de protocole de « potins sur les potins » où les différents nœuds « potins » sur les transactions pour créer un graphique acylique dirigé qui horodatage les transactions sans avoir à les regrouper en blocs.

Les différences entre eux

Les différences entre la blockchain et le DLT basé sur le hashgraph sont considérables et peuvent être séquencées de différentes manières.

Les deux itérations de la technologie du grand livre distribué fonctionnent bien en termes de sécurité, et même si elles ont des approches différentes, il est difficile d’en distinguer une.

Blockchain tire parti des blocs numériques inviolables où les acteurs malveillants ne peuvent pas modifier l’intégrité des données à moins qu’ils ne représentent la majorité gouvernante.

Hashgraph, quant à lui, utilise aBFT, acronyme de Asynchronous Byzantine Fault Tolerance, qui sécurise le réseau en séquençant correctement chaque événement et en s’assurant qu’aucune donnée ne peut être falsifiée.

Celui-ci est également assez difficile à déterminer car il existe différentes itérations de la technologie basée sur la blockchain. Par exemple, le réseau de Bitcoin est lent, mais d’autres réseaux de preuve de participation peuvent gérer des dizaines de milliers de transactions par seconde.

La méthode Hashgraph Gossip, d’autre part, est la raison de sa vitesse car elle nécessite la propagation de moins d’informations sur le réseau, ce qui la rend essentiellement plus efficace.

La blockchain a tendance à être moins juste en ce qui concerne les mineurs ou les utilisateurs, car les premiers ont plus de pouvoir grâce à leurs contributions.

Hashgraph a tendance à gérer l’équité d’une manière différente où il alloue des nœuds de manière aléatoire et utilise également un horodatage consensuel, ce qui signifie qu’aucun individu n’est affecté en raison de l’ordre des transactions.

Il existe d’autres domaines à comparer, tels que l’efficacité, l’approche, le stade d’adoption, etc., et ils doivent également être pris en considération. Cependant, ce qui précède a tendance à être la pierre angulaire de la plupart des discussions.

Applications actuelles

Parlant de Hedera Hashgraph comme le seul réseau qui implémente la technologie Hashgraph, il est intégré dans de nombreuses applications. CryptoPotato a signalé plus tôt en 2021 que le National Health Service du Royaume-Uni profiterait de la technologie Hedera Hashgraph pour fournir aux installations de la NHF des informations sur le stockage des vaccins COVID19.

En termes de solutions basées sur la blockchain, les exemples sont innombrables car ils sont certainement beaucoup plus adoptés que l’itération du hashgraph.

Dans tous les cas, les autres cas d’utilisation incluent les paiements, l’atténuation de la fraude, la conformité des données, les actifs tokenisés, l’identité, etc.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Hedera Hashgraph n’utilise pas de mineurs comme le font la plupart des blockchains basées sur PoW.

Hedera Hashgraph est alimenté par un consensus de hashgraph et est basé sur un réseau public de preuve de participation, offrant une sécurité, une vitesse de transaction et une efficacité considérables.

Projets sur Hedera

Il existe de nombreux projets basés sur Hedera Hashgraph, bien que la technologie soit encore beaucoup plus tôt dans sa courbe d’adoption par rapport aux projets basés sur la blockchain, malgré certains des avantages évidents.

Dans cet esprit, un nouveau projet avec une pièce basée sur Hashgraph est Aktio. L’équipe à l’origine de ce projet propose un actif décentralisé de pair à pair (P2P) développé par Automata. Il est basé sur Hedera Hashgraph et fonctionne comme une monnaie numérique pour l’échange multi-actifs et le règlement des transactions internationales et multisectorielles.

Il offre des transactions transfrontalières rapides et rentables, et il promet de surpasser les devises traditionnelles, ainsi que les systèmes financiers existants.

Dotés d’une application mobile qui combine l’efficacité et les fonctionnalités pratiques des paiements numériques ainsi que les derniers outils de gestion de patrimoine, les utilisateurs d’Aktio peuvent s’attendre à accéder à de nombreux instruments traditionnels, ainsi qu’aux dernières innovations dans le domaine de la finance décentralisée. Pour plus d’informations, visitez Aktio.

