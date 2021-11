HashKey, Huobi, Okcoin et d’autres institutions de blockchain de premier plan investissent dans Era7, un Play2Earn NFT …

Era7: Game of Truth basé sur Binance Smart Chain (BSC) combine TCG (jeux de cartes à collectionner) avec un gameplay compétitif rapide tout en incorporant des concepts de jeu gagnant-gagnant sur le thème NFT.

Singapour, le 12 novembre 2021 – Mettant en œuvre les concepts GameFi dans la combinaison passionnante des technologies DeFi et NFT, le prochain jeu de cartes à collectionner Play-to-Earn Era7: Game of Truth a clôturé avec succès sa première levée de fonds. Les investisseurs comprennent certains des VC et des institutions les plus reconnus de la blockchain : Hashkey, Huobi, Okcoin, Binary Capital, DAG, Waterdrip, Dreamseeker, BTC12, Tembusu et Mobox.

Era7 sera lancé au premier trimestre 2022 et devrait prendre d’assaut le marché mondial du NFT GameFi. Le jeu a été développé par des membres de l’équipe principale issus de fabricants de jeux coréens internationaux renommés tels que Com2uS, NCsoft, Nexon et Marbre net , des entreprises avec plus de 15 ans de succès dans l’industrie traditionnelle des jeux vidéo mobiles et en ligne.

Game of Truth est un jeu compétitif innovant basé sur NFT basé sur des concepts TCG (Trading Card Game), avec son essence créative issue de la R&D par Hearthstone et Magie Le Rassemblement. Sur les épaules de géants, l’équipe Era7 ambitionne d’aller encore plus loin dans l’innovation avec le développement de son produit GameFi.

Les joueurs collectent des cartes pour se battre et gagner lorsque leurs adversaires sont vaincus. Étant donné que la courbe d’apprentissage n’est pas raide, le jeu s’adresse à tous les types de joueurs, de la femme au foyer et de la grand-mère démographique aux gourous du jeu technophiles. Les joueurs de tous niveaux pourront trouver leur place dans le jeu. De plus, Era7 intègre un système complet d’incitations financières avec le premier lot de versions NFT dont la sortie est prévue en décembre 2021.

Era7 combine jouer pour gagner et jouer pour le plaisir !

Selon Newzoo, le marché mondial global de l’industrie du jeu atteindra 175,8 milliards de dollars en 2021, le nombre total de joueurs atteindra environ 3 milliards et les joueurs d’esport dépasseront les 474 millions. En 2019, la taille du marché mondial des jeux de cartes à collectionner était de 9 949,63 millions de dollars américains et devrait atteindre 27 294,79 millions de dollars américains d’ici la fin de 2026, avec un TCAC de 15,89 % en 2020-2026. Conscient de la croissance du marché du jeu, dès 2018, Era7 avait déjà développé et perfectionné avec succès son jeu et à ce jour a amassé une base d’utilisateurs de plus de 10 millions de joueurs.

L’équipe de développement a inclus des concepts et une technologie NFT qui profitent grandement aux joueurs. L’aspect revenu et la valeur des actifs de NFT attireront naturellement un grand groupe d’utilisateurs à rejoindre. De plus, le jeu ne nécessite pas de connaissance préalable des crypto-monnaies. La mise en route est simple et offre ce que chaque joueur veut : des jeux de stratégie et des jeux amusants.

Se démarquer de la compétition GameFi

Il y a trois façons dont Game of Truth diffère des autres projets GameFi sur le marché. Premièrement, les jeux du projet sont riches en profondeur et en contenu, et offrent aux utilisateurs de longues heures de divertissement. Le système de cartes large et bien conçu est soutenu par un système de numérotation bien développé qui prend en charge un gameplay innovant. La combinaison d’un mode légèrement compétitif avec un contenu de jeu riche et étendu est rarement disponible sur GameFi.

Deuxièmement, le seuil bas pour que les joueurs commencent et l’étendue du contenu de jeu aide à attirer les joueurs de l’espace de jeu traditionnel à rejoindre, créant un énorme marché lorsqu’il est combiné avec des joueurs blockchain / crypto.

Enfin, les joueurs novices ou chevronnés peuvent s’amuser et profiter de play2earn, et c’est une vérité partagée par les développeurs et les joueurs dans ce nouvel horizon courageux de GameFi. Le projet et les joueurs travaillent main dans la main pour créer un écosystème de jeux qui produit de la valeur pour le bénéfice mutuel des deux parties.

Cartes à collectionner de haute qualité à combattre, échanger ou vendre

Les utilisateurs traditionnels de TCG résonneront avec le design exquis et l’excellente qualité de toutes les cartes Era7. Les stratégies de combinaison de cartes sont distinctives et le jeu a établi une approche axée sur le marché dès le début de son développement. Actuellement, les jeux de stratégie et play2earn, tout en s’amusant, sont ses points forts.

Le jeu contient 1 000 cartes différentes, chacune avec des valeurs et des attributs différents, offrant aux joueurs une variété de stratégies de combinaison de cartes. Un jeu légèrement compétitif de 3 minutes peut offrir aux joueurs une imagination et un plaisir sans fin, grâce à des changements de stratégie illimités.

À quoi s’attendre lors de la première de NFT Drop d’Era7 en décembre !

La première sortie NFT d’Era7 est prévue pour décembre 2021, avec Master Card et Blind Box contenant différents points forts de la carte.

Un milliard de jetons Era seront émis, dont plus de la moitié seront utilisés pour des incitations dans le jeu. Les joueurs peuvent gagner des jetons Era via les éléments suivants : récompenses d’événements en jeu, participation au PVP quotidien (joueur contre joueur) et à divers tournois, promesses de terrain et achats sur le marché. Les jetons Era détenus par le joueur peuvent être échangés contre des crypto-monnaies pouvant être échangées en bourse.

Le développement d’un jeu compétitif, l’expansion de l’écosystème et l’UE sont en cours

Era7 propose actuellement des jeux stratégiques qui fournissent des éléments compétitifs, en mettant l’accent sur le jeu PVP. Le jeu est conçu pour ouvrir successivement différents types de compétitions entre joueurs, tels que les jeux classés et les jeux de la Coupe du monde, ainsi que d’autres activités de jeu telles que regarder et parier. Bien qu’il attire des stars traditionnelles de l’esport, il préparera et formera également de nouvelles stars d’Era7.

Les plans pour 2022 à 2028 incluent la création d’un écosystème concurrentiel évolutif qui comprendra une plate-forme de diffusion en direct, une communauté d’esports, des séries d’animation et GameFi IP. À l’avenir, le moteur UE le plus avancé sera mis en œuvre, combiné à la plate-forme Era7 pour lancer un produit compétitif basé sur le métaverse.

À propos d’Era7 : Jeu de la vérité

Era7: Game of Truth est un jeu de cartes à collectionner (TCG) basé sur NFT Play-To-Earn. Il offre la combinaison parfaite de jeu traditionnel et de finance décentralisée (DeFi) pour les joueurs, offrant une expérience de jeu divertissante tout en offrant une possibilité de gagner.

Selon l’ancien folklore d’Era7, les sept races du continent de la Vérité se battent pour la suprématie tout au long de l’année, pour concourir pour le titre de « Roi de la Vérité ». Le vainqueur du Jeu de la Vérité apparaît comme le souverain du continent dans lequel lui et sa race jouissent des plus grands honneurs sur terre.

Fondée par des membres de l’équipe de base de développeurs de jeux de renommée internationale avec plus de 15 ans d’expérience précieuse tels que Com2uS, NCsoft, Nexon et Netmarble, Era7 est soutenu par des institutions de capital-risque et de blockchain telles que Hashkey, Huobi Group, OKcoin, Binary Capital, DAG, Waterdrip, Dreamseeker, BTC12, Tembusu et Mobox.

