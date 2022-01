Hashrate Bitcoin (BTC) en ATH atteint dimanche

Dimanche soir, les chiffres de hachage de Bitcoin ont atteint un niveau record après avoir dépassé les pics précédents à la mi-2021 selon les données de Glassnode, a rapporté CoinDesk. Le hashrate est la quantité de puissance de calcul utilisée par les mineurs pour frapper de nouveaux bitcoins et vérifier les nouvelles transactions sur le réseau Bitcoin. Chaque seconde, des millions de calculs sont résolus. Ce processus est connu sous le nom de minage.

Des taux plus élevés signifient plus de sécurité

Des taux de hachage plus élevés signifient un réseau plus sécurisé et plus fort, ce qui rend plus difficile pour les cybercriminels de mener des attaques. Cependant, l’entretien des machines à fonctionnement intensif est coûteux et nécessite des connaissances techniques supérieures, sans parler des coûts d’électricité.

Lorsque le gouvernement chinois a réprimé l’exploitation minière en juin de l’année dernière, les hashrates de Bitcoin sont passés de plus de 190 à 61 exahashs par seconde.

Les mineurs chinois ont fourni près de la moitié de la puissance de calcul de BTC

À l’époque, on estimait que les mineurs chinois fournissaient près de 50 % de la puissance de calcul requise de Bitcoin. Les mineurs chinois ont rapidement migré vers l’Iran, le Kazakhstan, la Scandinavie, les États-Unis et d’autres régions.

Le réseau n’a pas mis longtemps à récupérer

La crypto phare a depuis fait un retour en force. Les données de Glassnode montrent que les hashrates ont atteint un niveau record de 201 exahashs le 1er janvier, ce qui est supérieur aux niveaux de répression d’avant la Chine.

Le 2 janvier, Jameson Lopp, fondateur de Casa Wallet et développeur Bitcoin, a tweeté :

Certains ingénieurs disent que la reprise montre la force du réseau après une chute l’année dernière. Faire face et se remettre complètement d’une baisse de plus de 50% due à une interdiction d’exploitation minière par le pays avec le plus de puissance de hachage a été une étape importante pour la résilience du réseau.

Lundi matin, les hashrates avaient légèrement baissé à 189 exahashs par seconde.

Changement baissier du sentiment des investisseurs

Dans les nouvelles connexes, un indicateur de blockchain Glassnode qui suit le flux de pièces entrant et sortant des échanges centralisés montre un changement baissier du sentiment des investisseurs semblable à celui observé avant le crash de Bitcoin en mai de l’année dernière. Les données de Glassnode montrent que moins de pièces partent qu’entrent dans les échanges. La moyenne mobile des flux de change nets à 90 jours est devenue positive.

Mauvaise nouvelle pour les taureaux Bitcoin

Les afflux nets soutenus sont une mauvaise nouvelle pour les acheteurs car ils indiquent l’intention de vente des investisseurs. Des sorties soutenues, en revanche, indiquent un possible rebond des prix.

