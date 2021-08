Hashtag Day : Quels hashtags ont dominé les conversations Twitter en Inde au premier semestre 2021 ? Vérifiez ici

Twitter a également lancé un nouvel emoji Hashtag Day pour une durée de 24 heures.

Jour du hashtag : Les hashtags ont été utilisés pour la première fois il y a 14 ans aujourd’hui par Chris Messina via un tweet. Cela a conduit à la naissance des hashtags, qui sont devenus un élément important de la façon dont les gens communiquent sur les réseaux sociaux, car ils donnent un aperçu des sujets qui passionnent les gens et veulent discuter. À l’occasion du Hashtag Day, Twitter India a partagé des données intéressantes sur l’utilisation des hashtags en Inde entre le 1er janvier et le 30 juin de cette année. Il a également noté qu’au cours de cette période, dans le monde, 12,6 milliards de tweets publiés sur la plateforme de microblogging contenaient au moins un hashtag.

Lire aussi | Échelle de la numérisation : une stratégie axée sur le numérique pour la nouvelle ère numérique

Les hashtags sont des balises faciles qui peuvent être utilisées sur les réseaux sociaux pour, en quelque sorte, catégoriser les tweets publiés dans les sujets dont ils discutent. Cela permet aux utilisateurs de suivre plus facilement les conversations, les différents points de vue discutés et leur donne également un meilleur moyen d’atteindre le public qui serait intéressé par ce qu’ils pourraient avoir à dire.

En Inde, des communautés de fans avaient repris Twitter au cours du premier semestre 2021, en particulier des fans des États du sud de l’Inde. Des communautés de fans des États du Tamil Nadu, du Telangana, de l’Andhra Pradesh, du Kerala et du Karnataka ont inondé leurs célébrités préférées d’amour et de louanges, célébrant les nouvelles sorties et leurs films préférés. En conséquence, #valimai était le hashtag le plus utilisé au cours de cette période en Inde, et il, avec #master, #sarkaruvaaripaata, #ajithkumar et #thalapathy65, a fait le top cinq des hashtags utilisés dans le pays au cours du premier semestre 2021. Fans de la musique n’étaient pas trop loin derrière, et ils ont lancé #iheartawards dans le but de s’assurer que leur artiste préféré remporte les prix, faisant de ce hashtag le sixième hashtag le plus utilisé. En septième position se trouvait #RubinaDilaik grâce aux fans de l’émission de télé-réalité Bigg Boss.

Les fans de K-Pop, en particulier les adeptes du groupe BTS, ont également participé à de longues conversations autour du groupe sur Twitter, faisant de #BTS le huitième hashtag le plus utilisé de la liste. Cela a été suivi par #Covid19 à la neuvième place, bien sûr en raison de la pandémie et surtout de la deuxième vague étendue que le pays a connue à partir d’avril. À la dixième place se trouvait #VakeelSaab, le film dramatique juridique en télougou sorti plus tôt cette année.

Afin de commémorer la journée, Twitter a également lancé un nouvel emoji Hashtag Day pour une période de 24 heures qui serait disponible en plusieurs langues, dont l’anglais et l’hindi, sur la plateforme.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.