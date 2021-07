Hashtag Orange cordes à Ankoor Dasguupta en tant que vice-président, médias

Dasguupta a fait partie de diverses cultures et équipes dans de grandes entreprises, des multinationales et des start-ups

L’agence de communication numérique Hashtag Orange a nommé Ankoor Dasguupta au poste de vice-président médias. “Je suis convaincu qu’Ankoor sera en mesure d’apporter de la valeur à nos clients grâce à son expérience dans diverses catégories et sa compréhension approfondie des médias numériques”, a déclaré Mukesh Vij, fondateur de Hashtag Orange, lors de la nomination.

Dasguupta a fait partie de diverses cultures et équipes dans de grandes entreprises, des multinationales et des start-ups. Au cours d’une carrière de plus de deux décennies, il a travaillé avec GECIS, des maisons de presse telles que Times of India, India Today Group. En plus de cela, il a également travaillé avec Yahoo, Networkplay Media, AdColony, Comexposium India, SHEROES, DDB Mudra. Dasguupta a joué un rôle déterminant dans le lancement d’événements et d’histoires à succès réputés tels que ad:tech, iMedia Summits, Modern Marketing Summit et TechCrunch en Inde. Il est également certifié par Dale Carnegie en mentorat pour développer le talent.

« Je suis ravi de faire partie de la dynamique famille Hashtag Orange et j’ai hâte de travailler avec la merveilleuse équipe dans notre parcours de croissance », a ajouté Dasguupta dans son nouveau rôle.

Hashtag Orange est une agence numérique nouvelle génération qui aide à résoudre les problèmes commerciaux de ses clients grâce à des solutions créatives, technologiques et médiatiques. L’équipe comprend des professionnels qualifiés possédant une expertise en stratégie de médias sociaux, création de contenu, films, animations graphiques, médias payants, référencement, SEM, marketing d’influence, création et développement de sites Web et d’applications.

Le portefeuille Hashtag Orange comprend des marques B2B et B2C telles que GMR, GLS, Wildcraft, Snickers, Starbucks, Tasty Tales, Vivo, Forest Essentials, Arata, Bharti AXA, Max Life, Carrier AC, Kama Ayurveda, OLX Cash my car, Nicobar, Toyota , The Moms Co, Kiehls India, HoneyWell, Kapiva pour n’en nommer que quelques-uns.

