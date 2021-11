Hassan Haskins du Michigan a littéralement mené l’équipe à la victoire contre l’État de l’Ohio

Après que Jim Harbaugh a ouvert son mandat au Michigan avec une fiche de 0-5 contre Ohio State, l’entraîneur-chef des Wolverines a finalement mis fin à sa séquence de défaites contre les Buckeyes samedi à Ann Arbor.

Le n ° 5 du Michigan a dominé le n ° 2 de l’Ohio State, 42-27, mais cela n’aurait pas été possible sans la performance époustouflante et remarquable de Hassan Haskins.

Le porteur de ballon senior des Wolverines a terminé le match avec 29 courses pour 169 verges et une moyenne de six verges par course. Mais sa plus grande contribution au W ​​a été de cinq touchés, ce qui représente tous les déplacements du Michigan dans la zone des buts, sauf un, contre les Buckeyes.

Haskins était une force incroyable et a déchiré la défense lente et difficile de l’Ohio State, alors qu’il affichait son total record de verges au sol en un seul match. Il en va de même pour ses touchés, et il a eu les mêmes de samedi que lors des cinq matchs précédents du Michigan, combinés.

Il a également mis en place des mouvements sauvages comme celui-ci:

HASKINS HURDLE 😤@H2_3125 fait un spectacle pour @UMichFootball pic.twitter.com/M1jkPEOu3r – FOX College Football (@CFBONFOX) 27 novembre 2021

Et selon ESPN Stats & Info, Haskins est le premier joueur de la série Michigan-Ohio State et le premier joueur au total contre les Buckeyes à se précipiter pour cinq touchés.

Dans l’interview d’après-match de Harbaugh avec FOX Sports, il a sans surprise accordé beaucoup de crédit à Haskins pour avoir dirigé cette équipe du Michigan dans le match et tout au long de sa saison 11-1 jusqu’à présent.

HASKINS HURDLE 😤@H2_3125 fait un spectacle pour @UMichFootball pic.twitter.com/M1jkPEOu3r – FOX College Football (@CFBONFOX) 27 novembre 2021

Alors que Haskins a littéralement mené son équipe à sa première victoire contre les Buckeyes depuis 2011, voici un aperçu de chacun de ses touchés.

HASKINS TOUCHDOWN ! @UMichFootball étend son avance au début de la 2e mi-temps pic.twitter.com/J337OIBIsC – FOX College Football (@CFBONFOX) 27 novembre 2021

Le Michigan est entré à la mi-temps avec une avance de 14-13 sur Ohio State, et Haskins a aidé son équipe à l’étendre au début de la troisième grâce à un blocage formidable.

3e TD du jour pour @H2_3125!@UMichFootball prend la tête 28-13 dans le 3e pic.twitter.com/5miiROybap – FOX College Football (@CFBONFOX) 27 novembre 2021

C’est à ce moment-là que les choses ont commencé à vraiment mal se passer pour les Buckeyes, et Haskins a continué à accumuler les touchés avec une autre course d’un mètre un peu après la mi-parcours du troisième quart.