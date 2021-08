Hassan termine son triple défi avec l’or en 10 000

08/07/2021 à 15h03 CEST

Le Néerlandais Sifan Hassan a complété le triple défi qui s’était imposé aux Jeux de Tokyo avec la médaille d’or au 10 000 mètres après avoir battu l’Éthiopien dans le dernier tour, avec un temps de 29 : 55,32. Letesenbet Gidey, qui a payé sa générosité en donnant l’argent aux Bahreïnis Kalkidan Gezahegne.

L’Éthiopie, qui avait remporté cinq des 10 000 titres disputés dans l’histoire olympique (l’épreuve féminine est entrée à Séoul’88), n’a eu que cette fois la consolation du bronze.

Deux ors et un bronze. La course 10 000 était la troisième date avec l’histoire pour Sifan Hassan à Tokyo. La Néerlandaise avait remporté le 5000 mais en 1500 elle avait été reléguée à la troisième place par la Kenyane Foi kypiegon et les britanniques Laura muir. Vingt-quatre heures plus tard, il était de retour sur la bonne voie pour la finale consécutive du 10 000, sa sixième et dernière course en neuf jours.

Les jambes de Hassan, double champion du monde du 10.000, a déjà accumulé une énorme charge à l’avant-dernière journée des jeux. Le premier mille en 3:03, au rythme fixé par les Japonais Ririka Hironaka, mettez le groupe en ligne.

Le 8 juin dernier, Letesenbet Gidey, vice-champion du monde, a arraché de cinq secondes, avec un temps de 29 : 01.03, le record du monde que les Néerlandais avaient réalisé deux jours auparavant sur la même piste. Hengelo (Pays Bas). La femme éthiopienne, avec plus de fraîcheur dans les jambes, est donc partie en favorite.

C’est comme ça qu’il l’a compris aussi Gidey, qui a utilisé l’intrépide Japonais comme lièvre jusqu’à 3000, mais à partir de ce moment-là elle était en tête, escortée par les Kenyans Obiri et Irène Cheptaï, avec Hassan au centre.

A mi-course, le rythme imposé par Gidey (15: 08.23) avait formé un avant-poste de cinq personnes, avec les femmes kenyanes Hélène Obiri et Irène Cheptaï, Hassan Oui Gézahégne, bien que les deux premiers soient restés dans le septième km.

Personne n’a donné de soulagement à l’Éthiopienne et avec sept tours à faire, elle a commencé à sentir Hassan haleter derrière elle. Gidey, qui a parcouru la piste en 70 secondes, Hassan Oui Gézahégne ils ont obtenu les médailles à trois kilomètres de l’arrivée.

La Néerlandaise a fait sortir le travail de Gidey, a enduré le changement de l’Éthiopien à la cloche et a attendu le dernier virage pour le terminer avec aisance. Il a gagné avec un temps de 29 : 55.32, et derrière Gézahégne (29 : 56,18) a également dépassé l’Éthiopien épuisé, troisième avec 30 : 01,72.

Les deux plus rapides de l’histoire ne s’étaient rencontrés qu’une seule fois sur cette distance. C’était lors des Coupes du monde de Doha 2019 et les Néerlandais, comme maintenant, étaient le vainqueur, champion avec 30 : 17,33 contre 30 : 21,23 de Gidey.