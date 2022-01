Hassan Whiteside s’est espacé deux fois pour deux jeux terribles en 5 secondes

Hassan Whiteside a enregistré des chiffres impressionnants depuis son entrée dans la NBA en tant qu’ancien choix de deuxième ronde qui a passé du temps au Liban, en Chine et dans la G League avant de finalement entrer dans la ligue avec Miami Heat. Whiteside a mené la NBA en blocs par match à deux reprises au cours de sa carrière, et il a mené la ligue en rebondissant une fois. Cette saison avec l’Utah Jazz, il tire à 62,2% sur le terrain, ce qui se classerait dans le top 10 de la ligue s’il était qualifié pour le classement officiel.

Alors que Whiteside a un talent majeur en tant que centre de 7 pieds avec une envergure massive et une capacité impressionnante de blocage des tirs, il y a toujours eu quelque chose qui le retient. On dirait que Whiteside est le roi des pets de cerveau de la NBA, et il en a eu un terrible lundi contre les Pistons.

Veuillez regarder Whiteside saisir un rebond défensif, donner un chiffre d’affaires facile, s’excuser auprès de ses coéquipiers pour la mauvaise passe, puis céder un dunk incontesté à Hamidou Diallo.

Remarquez que cette pièce a été publiée par le compte « Shaqtin’ a Fool » – parce que c’est du pur Shaqtin. Avec Rudy Gobert dans les protocoles Covid et Whiteside commençant au centre, les Detroit Pistons ont bouleversé le Jazz, 126-116.

Whiteside a par ailleurs eu un match génial avec 21 points sur 10 tirs sur 15 pour accompagner 14 rebonds, trois blocs et deux interceptions. Cela va être la pièce dont tout le monde se souvient, cependant.

Heureusement, 2K n’a pas de cote d’espacement, car Whiteside pourrait mener la ligue.