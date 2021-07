Hataoka du Japon, leader exceptionnel du Marathon LPGA Classic

09/07/2021 à 6h19 CEST

. / Sylvanie

les Japonais Nasa hataoka a été parfait au premier tour du tournoi Marathon LPGA Classic pour livrer une carte de 61 coups (-10) et rester en tête du classement avec quatre vers le haut sur l’Américaine Lauren Stephenson (65, -6). Cinq autres joueuses, emmenées par l’Américaine Mina Harigae, se partagent la troisième place avec un record de 66 coups (-5).

Hataoka, 22 ans, a été parfaite tout au long du parcours avec des séries de deux, trois et quatre birdies consécutifs pour atteindre 10. La golfeuse japonaise a clôturé le parcours avec quatre birdies consécutifs du trou 15 au trou 18 sans avoir de rivale pour lui faire de l’ombre.

Concernant la participation espagnole, Azahara Muñoz a terminé la tournée avec un record de 69 coups (-2) qui l’a laissée à la vingt-septième place, qu’elle partage avec 16 autres joueurs. Ses compatriotes, Carlota Ciganda ont terminé avec un record de 70 (-1), ce qui l’a laissée à la 44e place, qu’elle partageait avec 20 autres joueuses, tandis que Luna Sobrón a terminé avec un record de 74 coups (+3), la position 117, et Nuria Iturrioz avait 75 (+4) pour descendre à 125.

Au sein de la participation latino-américaine, la Mexicaine María Fassi a été la meilleure avec une carte signée de 71 coups (pair), pour occuper la position 65, où est projetée la coupe. La Chilienne Valentina Haupt a réalisé un parcours de 72 coups (+1) qui l’a laissée à la 86e place ; L’Équatorienne Daniela Darquea avait 74 (+3) et partageait la 117e position avec Sobrón six autres golfeurs. La colombienne Mariajo Uribe et la portoricaine María Fernanda Torres ont terminé avec des cartons signés de 76 coups (+5) et ont partagé la 130e position avec cinq autres joueuses.