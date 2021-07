Hatebreed lance deux nouvelles boissons sous la bannière « Breed Brew »

Après l’énorme succès de leur “Vivre pour cette bière blonde”, Maîtres du metal hardcore du Connecticut LA HAINE RACE ont de nouveau fait équipe avec Société de brassage Witchdoctor et Boisson à la mi-temps pour lancer deux nouvelles bières rafraîchissantes pour leur légion de fans purs et durs – juste à temps pour les fortes chaleurs de l’été.

“Qui est ravi d’avoir sa fête d’été post-COVID ?!”, Dit le batteur Matt Byrne. “La musique live et les tournées commencent à revenir en force et quelle meilleure façon de célébrer qu’avec la sortie d’un nouveau Breuvage de race? LA HAINE RACE se sont de nouveau associés à Southington, le Connecticut Brassage de sorcier et Poughkeepsie, New York Boisson à la mi-temps pour t’apporter ‘Persévérance Pale Ale.’ La culture de la bière se réjouira pour celle-ci, car nous l’avons augmentée d’un cran avec ce banger à 5,8% hop-forward, croquant et malté, comblant parfaitement l’écart entre un stout lourd et une lager plus légère. »

Les fans et les amateurs de bière peuvent s’arrêter à Brassage de sorcier et le ventre jusqu’au bar pour une pinte froide ou allez ici pour choisir parmi diverses options de boîtes/boîtes en édition limitée, associées à Breuvage de race swag, à expédier directement à votre porte. La livraison est disponible pour certains codes postaux dans l’ensemble de la zone continentale des États-Unis uniquement. Les clients peuvent entrer leur code postal sur le site Web pour confirmer la disponibilité de la livraison dans un état/une ville spécifique.

Byrne termine: “Pour les fans qui ne consomment pas d’alcool, nous ne vous avons certainement pas oublié non plus. Nous avons maintenant une version douce, croquante et sans alcool de notre bien reçu « Vivre pour cette bière blonde » dans une boîte bleue en édition limitée.” Les deux sont disponibles sur Brassage de sorcier et halftimebeverage.com.

