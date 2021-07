Hatebreed remplace dans les flammes sur ‘The Metal Tour Of The Year’

En raison de problèmes de visas internationaux, les métallurgistes suédois EN FEU se sont retirés de “La tournée métal de l’année”, co-titré par MEGADETH et AGNEAU DE DIEU et mettant en vedette des invités spéciaux TRIVIUM. Les remplacer sur la facture sera LA HAINE RACE.

Plus tôt aujourd’hui (mardi 13 juillet), EN FEU a publié la déclaration suivante : « À la lumière de la pandémie de COVID-19 en cours, nous avons dû prendre la décision difficile de ne pas adhérer “La tournée métal de l’année”. Nous étions impatients de jouer pour vous tous et ce fut un choix incroyablement difficile à faire.

“Merci de votre compréhension et de votre soutien alors que nous traversons tous cette période sans précédent. Nous avons beaucoup de choses en préparation pour 2022 – plus à ce sujet sous peu. Restez en sécurité et nous vous reverrons bientôt sur la route!”

Produit par Pays vivant, le reprogrammé “The Metal Tour Of The Year” débutera désormais le vendredi 20 août à Austin, au Texas, et touchera 26 autres villes avant de se terminer à Québec, Québec, Canada, le samedi 2 octobre.

EN FEU‘ dernier album, “Moi, le masque”, est sorti en mars 2019 via Explosion nucléaire (dans le monde, hors Amérique du Nord) et Onze Sept Musique (Amérique du Nord).

EN FEU batteur américain recruté Tanner Wayne, surtout connu pour son travail avec MAJEURE, ENFANTS EFFRAYANTS ENFANTS EFFRAYANTS et CHIODOS, pour s’asseoir derrière le kit du groupe pour ses apparitions live en 2018, 2019 et 2020.

Wayne entré dans EN FEU suite au départ de Joe Rickard, qui a joué sur “Moi, le masque” et “Batailles”.

Tanneur a fait ses débuts en direct avec EN FEU en juillet 2018 à Brno, en République tchèque.

Longtemps EN FEU le batteur Daniel Svensson a annoncé en 2015 qu’il quittait le groupe pour se concentrer sur sa vie de famille.

EN FEU‘ la programmation actuelle comprend le bassiste américain Bryce Paul, qui a joué la plupart des concerts avec le groupe depuis le bassiste de longue date Peter Iwerssortie de novembre 2016.

EN FEU guitariste Nicolas Engelin a laissé de côté les dates de tournée du groupe pour se concentrer sur des « affaires personnelles ». Le remplacer est ancien MEGADETH et courant ACTE DE DÉFI guitariste Chris Broderick.

LA HAINE RACEle dernier album de, “Le poids du faux moi”, est sorti en novembre dernier via Records d’explosion nucléaire. Le LP a été produit par de fréquents LA HAINE RACE collaborateur Chris “Zeuss” Harris et il est arrivé juste après l’anniversaire à guichets fermés montre que LA HAINE RACE entrepris tout au long de 2019 et le succès sans précédent de 2016 “Le Confessionnel concret”. Non seulement ce dernier décompte plus de 42 millions Spotify streams, mais le single “Regarder le baril d’aujourd’hui” a également enregistré plus de 30 millions de dollars Spotify ruisseaux. Le groupe a également couvert Revolver et Le gardien a attribué une note de 4 étoiles sur 5 à l’album, prouvant que plus de 20 ans de carrière, cette institution de métal hardcore du Connecticut reste aussi vitale que jamais.



