Hatton, leader en solitaire après une mauvaise deuxième manche d’Arnaus (76)

L’anglais Tyrrel Hatton, avec une carte de 70 coups (deux sous le par), pour un total de 134 (-10), s’est positionné en leader à l’issue de la deuxième journée de la Liens Alfred Dunhill, Tournoi du circuit européen qui se déroule dans les champs écossais de la Old Course of Saint Andrews, Carnoustie et Kingsbarns.

Hatton, qui n’a pas réalisé une bonne performance lors de la récente Ryder Cup au cours de laquelle l’équipe américaine a largement battu la représentation européenne, a débuté la deuxième journée à égalité en tête avec les Espagnols. Adri Arnaüs, le Belge Nicolas Colsaerts et le Chinois Haotong Li, tous avec 64 (-8).

L’Anglais, puisque les joueurs alternent entre les différents terrains au cours des quatre jours, se terminant tous à Saint Andrews, s’est mieux adapté ce vendredi au parcours de Kingbarns, présentant une carte avec cinq birdies et trois bogeys.

Le contraire de Haatong Li, qui a dû se contenter du par (72) à St. Andrews ; Adri Arnaus, qui a fait un mauvais 76 (+4) à Carnoustie, et celui de Colsaerts, avec un 75 (+3) sur le même terrain. Les deux sont déjà loin de la tête.

La deuxième position, désormais, revient à Daniel Gavins, également anglais, avec un 68 (-4) sur Carnoustie qui le laisse à un coup de Hatton.

Arnaud est à égalité avec Adrian Otaegui, qui avec 73 (+1) ce vendredi est 23e, avec un total de 140 (-4). Rafa Cabrera en a 141 (68 + 73), Álvaro Quirós en a 142 (68 + 74) et Jorge Campillo en 143 (70 + 73).