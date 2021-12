Haug : Masi était ingénieux et brillant

Une chose dont nous ne pouvons pas nous plaindre au lendemain du GP d’Abou Dhabi 2021 est le manque d’opinion, l’ancien directeur du sport automobile de Mercedes Norbert Haug affirmant que Michael Masi était ingénieux et brillant.

La finale de la saison de Formule 1 2021 suscite toujours des discussions et des débats, à la suite de la course finale sur le circuit Yas Marina d’Abou Dhabi, et de la façon dont elle s’est déroulée avec la fin de la période de voiture de sécurité déclenchée par l’accident de Nicholas Latifi de Williams au tour 53 au virage 14, avec Max Verstappen arrachant le titre à Lewis Hamilton après un dépassement dans le dernier tour.

Sans replonger dans cette histoire, voici ce que Norbert Haug, ancien responsable des sports automobiles de Mercedes, avait à dire.

Décisions du directeur de course lors de l’essayage final de la saison

« Je pense que Masi a été ingénieux et brillant pour trouver une solution », a déclaré Haug au diffuseur autrichien Hello TV. « En général, j’ai trouvé que plusieurs décisions prises par le directeur de course lors d’une finale de saison convulsive étaient appropriées. »

Haug, qui dirigeait le spectacle chez Mercedes avec l’ancien patron de l’équipe Ross Brawn entre 2010 et 2012, avant que l’actuel patron de l’équipe Toto Wolff ne prenne le relais, est également revenu pour discuter des « négociations » de Masi avec Red Bull lors du GP d’Arabie saoudite, concernant Utilisation par Verstappen de la zone de dégagement pour défendre sa position.

« Même offrir à Red Bull la possibilité de reculer Verstappen sur la grille de départ à Djeddah au lieu de prendre une pénalité de cinq ou dix secondes semblait être une bonne décision », a-t-il expliqué.

«Je vous proposerai de le faire ou vous m’obligerez à le transmettre aux stewards.

« Les stewards décideront alors cinq ou dix secondes [time penalty], mais vous avez ainsi la possibilité de repartir derrière Hamilton.

« Et je pense que ce n’est pas du trading mais un geste extrêmement intelligent.

« Il me semble être un type pragmatique, une caractéristique importante pour un directeur de course », a réfléchi Haug.

Avec des comparaisons entre Masi et l’ancien directeur de course de F1, feu Charlie Whiting, apparaissant à chaque fois que l’Australien est sous les projecteurs, l’Allemand de 69 ans a déclaré : « Whiting a grandi avec Ecclestone, il était mécanicien, puis chef mécanicien. , et il était toujours un individu qui bougeait toujours avec une grande détermination.

« Son héritage serait difficile à gérer pour quiconque », a conclu Haug.

Gerhard Berger pense aussi que Masi est pragmatique

Ancien pilote de F1, Gerhard Berger est d’accord avec Haug pour qualifier Masi de « pragmatique », lorsqu’on l’interroge sur les performances du directeur de course lors de la finale de la saison F1 de cette année.

« Il adopte une approche pragmatique et essaie de trouver des solutions, mais je ne pense pas qu’il fasse quelque chose qui ne soit pas autorisé », a-t-il déclaré à ServusTV.

« Et il a décidé différemment, de n’aider personne mais de donner aux fans un dernier tour en termes sportifs pour terminer le combat », a ajouté l’ancien copropriétaire de Toro Rosso (maintenant AlphaTauri).

« [He] bien géré la situation, même si cela signifiait malchance pour un côté.

« Pour le fan, c’est la bonne chose à faire et il est autorisé à le faire », a conclu Berger

Haug dit que sh@t arrive

Au lendemain de la course d’Abou Dhabi la semaine dernière, Haug a donné son avis sur la façon dont son ancienne équipe a géré la situation avec des protestations et des appels qui circulent.

« Vous pouvez seulement dire que sh@t arrive », a-t-il déclaré à ServusTV.

«Je comprends que parfois tu paniques. Je ne sais pas ce que ce serait si c’était passé dans l’autre sens », a-t-il souligné.

« Un mot là-dessus après, le fan de sport automobile ne veut pas voir ça.

« Il s’agit d’avoir la taille pour se taire. Ce n’était pas toujours facile pour moi non plus », a admis l’Allemand.