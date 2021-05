Hauger domine la troisième course pour remporter la victoire et prendre la tête du championnat · .

Dennis Hauger a mis un samedi décevant derrière lui en remportant la dernière course de Formule 3 du week-end depuis la pole position.

La victoire du pilote junior Red Bull n’a jamais semblé mise en doute car il a mené les 22 tours pour prendre le maximum de points dans la course dans laquelle le plus de points sont attribués.

Jack Doohan a pris son premier podium de sa carrière en Formule 3 avec la deuxième place, Matteo Nannini rebondissant à la troisième après sa collision avec Hauger dans la deuxième course hier.

Le ciel couvert signifiait que la température de la piste était de neuf degrés plus basse que samedi. La grille de départ de la dernière course du week-end a été établie par les qualifications vendredi, avec Hauger en pole et Doohan alignés aux côtés de la première ligne.

Au début, Doohan a semblé obtenir le meilleur lancement des deux partants de la première rangée avec Doohan, Hauger, Matteo Nannini et Victor Martins courant quatre large dans la zone de freinage pour le premier virage. Alors que le peloton filtrait dans les premiers virages, Hauger conservait la tête devant Martins, Nannini et Doohan en quatrième position.

Une erreur précoce en sortant de la chicane de Martins a mis sa voiture MP Motorsport partout sur le trottoir à saucisses, le forçant à s’écarter dans le dernier virage et permettant à Nannini de passer à la deuxième place.

Le leader de la course, Hauger, a réussi à sortir de la gamme DRS pendant que ses rivaux se disputaient entre eux. Doohan a profité de l’aide au dépassement pour passer Martins à la troisième place, avant de donner à Nannini le même traitement quelques tours plus tard pour prendre la deuxième.

Hauger a continué à s’éloigner régulièrement et n’a jamais été dérangé devant. Il a gardé sa concentration et a pris le drapeau à damier pour remporter la victoire, les points bonus pour le tour le plus rapide et la tête du championnat au début.

Doohan a terminé deuxième pour assurer non seulement son premier podium en F3, mais ses premiers points de la série. Nannini a remporté la dernière place sur le podium pour HWA.

Le vainqueur de la deuxième course, Olli Caldwell, a terminé quatrième, suffisamment pour le voir quitter le Circuit de Catalunya avec la deuxième place du championnat. Victor Martins a franchi la ligne cinquième, devant Clement Novalak, Frederik Vesti, Caio Collet, Loran Sargeant et Roman Stanek prenant le dernier point en dixième.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Résultat

PositionDriverTeam1Dennis HaugerPrema2Jack DoohanTrident3Matteo NanniniHWA4Olli CaldwellPrema5Victor MartinsMP6Clement NovalakTrident7Frederik VestiART8Caio ColletMP9Logan SargeantCharouz10Roman StanekHitech11Alexander SmolyarART12David SchumacherTrident13Arthur LeclercPrema14Juan Manuel CorreaART15Ayumu IwasaHitech16Jonny EdgarCarlin17Oliver RasmussenHWA18Jak CrawfordHitech19Enzo FittipaldiCharouz20Tijmen van der HelmMP21Calan WilliamsJenzer22Ido CohenCarlin23Reshad De GerusCharouz24Pierre-Louis ChovetJenzer25Amaury CordeelCampos26Laszlo TothCampos27Filip-Ioan UgranJenzer28Rafael VillagomezHWA29Lorenzo ColomboCampos30Kaylen FrederickCarlin

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Formule 3Parcourir tous les articles de Formule 3

Partagez cet article . avec votre réseau: