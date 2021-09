Hauger est proclamé champion de la F3

in

25/09/2021

Le à 13:09 CEST

Dennis Hauger a mathématiquement obtenu le titre FIA ​​​​de Formule 3 en Russie. Le Norvégien a eu de quoi prendre la deuxième place de la première course du week-end à Sotchi vendredi pour s’assurer la couronne dans la catégorie prélude, qui se déroule dans le cadre du Grand Prix de Russie de Formule 1. sergent Logan a remporté sa première course en F3 et Victor Martin a complété le podium.

Jack Doohan , fils de la star de la moto Mick Doohan et principal rival de Hauger dans la bataille pour le titre, il n’a pas pris un bon départ et a perdu jusqu’à cinq places de départ, terminant à une 15e position qui le laissait sans options et assurait la couronne norvégienne.

RESULTATS DE LA COURSE 1 – RUSSIE 2021

1. Logan Sargeant (Charouz) 39’23” 780

2. Dennis Hauger (Prema) à 0 “649

3. Victor Martins (député) au 3″ 466

4. Clément Novalak (Trident) au 4″ 597

5. Caio Collet (MP) à 5 “424

6. Lorenzo Colombo (Campos) à 11″632

7. Arthur Leclerc (Préma) au 14″514

8. Frederik Vesti (ART) à 17 “589

9. Juan Manuel Correa (ART) à 18 “138

10. Ayumu Iwasa (Hitech) à 22 “891

15. Jack Doohan (Trident) à 25″ 350